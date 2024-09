AirPods 4 hebben een verborgen knop (voor deze functie)

Apple heeft de AirPods 4 officieel aangekondigd en het blijkt dat de oortjes een verborgen knop hebben. Deze functies activeer je met de button!

Apple kondigt AirPods 4 aan

Er is een nieuwe generatie van de AirPods gepresenteerd! Apple heeft de AirPods 4 in twee varianten uitgebracht, één met ruisonderdrukking en één zonder. Bij beide uitvoeringen heeft Apple het design van de oplaadcase aangepast. Het doosje is meer dan 10 procent kleiner dan die van de AirPods 3 en de AirPods Pro (2). Dat zie je gelukkig niet terug in de oplaadtijd van de oortjes, want dat gaat nog steeds even snel.

Het vernieuwde ontwerp van de oplaadcase valt direct op, maar dat geldt niet voor de nieuwe knop bij de AirPods 4. Apple heeft bij het doosje namelijk een verborgen knop toegevoegd, die er bij eerdere generaties van de AirPods nog niet was. De nieuwe button is aan de binnenkant van de oplaadcase geplaatst. Je kunt de knop niet fysiek indrukken, in plaats daarvan werkt de button met trilmotoren.

AirPods 4 hebben nieuwe knop

Bij de eerdere generaties van de AirPods zagen we wel een fysieke knop. Deze zit aan de achterkant van de oplaadcase en is bedoeld om de oortjes te koppelen met je iPhone, iPad of Mac. Bij de AirPods 4 werkt de verborgen knop soortgelijk, maar dan met haptische feedback. Het is bovendien mogelijk om meerdere acties uit te voeren met de nieuwe knop. Welke functie je activeert is afhankelijk van hoe vaak en hoe lang je op de button drukt.

Om de AirPods 4 te koppelen aan een ander (Apple-)apparaat moet je twee keer op de knop drukken. Wil je de oortjes terugzetten naar fabrieksinstellingen? Dat gebeurt als je drie keer op de button tikt. Apple heeft nog geen duidelijkheid gegeven over deze nieuwe knop, volgens geruchten is het ook mogelijk om terug naar fabrieksinstellingen te gaan door de button langere tijd ingedrukt te houden.

Release van de nieuwe AirPods

Naast de nieuwe knop is ook het lampje bij de oplaadcase van de AirPods 4 veranderd. Waar je bij de AirPods 3 en de AirPods Pro (2) een duidelijk uitkeping ziet voor het lampje, is dat bij de nieuwe AirPods niet het geval. Daar licht het lampje alleen op als je de case opent. Is de oplaadcase gesloten? Dan valt het niet meer op dat er een lampje in de voorkant van het doosje is geplaatst.

Welke functies er precies worden geactiveerd met de nieuwe knop van de AirPods 4 horen we waarschijnlijk volgende week. Op vrijdag 20 september verschijnen de oortjes in de winkels. Ben je van plan om de AirPods 4 te kopen? Dan hebben we goed nieuws, want je kunt de oortjes nu al bestellen. De voorverkoop is begonnen, dus als je ze nu haalt worden ze volgende week vrijdag direct bij je thuis afgeleverd. Bekijk hier waar je de AirPods 4 kunt bestellen:

AirPods 4

• Bestel bij Coolblue

• Bestel bij MediaMarkt

• Bestel bij Mobiel.nl

• Bestel bij Belsimpel