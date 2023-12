Eindelijk: deze AirPods Pro-feature komt naar de AirPods 4

Volgend jaar verschijnen de AirPods 4 en het is de verwachting dat Apple de oortjes een grote update geeft. Deze Pro-feature komt naar de AirPods 4!

Apple werkt aan AirPods 4

Apple heeft in 2023 weer een reeks nieuwe producten gelanceerd, maar er zijn geen nieuwe AirPods verschenen. De AirPods Pro 2 kregen een kleine update, met een nieuwe oplaaddoosje dat voorzien is van een usb-c-aansluiting. Bij de ‘normale’ AirPods heeft Apple helemaal geen veranderingen doorgevoerd. Het is daarom de verwachting dat de AirPods 4 volgend jaar wél verschijnen.

Twee jaar geleden verschenen de AirPods 3. Deze oortjes hadden een compleet nieuw design, dat leek op het ontwerp van de AirPods Pro. Volgens nieuwe geruchten past Apple het design van de AirPods 4 niet alleen opnieuw aan, maar komt er ook een populaire feature van de AirPods Pro naar de reguliere oortjes. Apple voorziet de AirPods 4 namelijk eindelijk van ruisonderdrukking volgens Apple-kenner Mark Gurman.

Nieuwe functie voor de volgende AirPods

Bij de eerste generatie AirPods Pro introduceerde Apple ruisonderdrukking (in het Engels noise cancelling). Met de functie wordt vervelend achtergrondgeluid weggefilterd, waardoor je het geluid van de oortjes veel beter hoort. Zo wordt in een drukke trein al het lawaai tegengehouden met ruisonderdrukking ingeschakeld. Een handige feature, waarvoor je tot nu toe beperkt was tot de AirPods Pro.

Daar komt bij de AirPods 4 verandering in, want dat worden naar verluidt de eerste ‘normale’ AirPods met ruisonderdrukking. Het is nog even afwachten wat dit betekent voor het design van de oortjes. Ruisonderdrukking werkt het beste met de siliconen opzetstukjes, zodat irritant omgevingsgeluid goed tegengehouden kan worden. Het is daarom goed mogelijk dat deze oordopjes ook naar de AirPods 4 komen.

Meer weten over de AirPods 4

Je hoeft vanaf volgend jaar dus geen AirPods Pro meer te kopen voor ruisonderdrukking. Dat is niet de enige nieuwe feature van de AirPods 4, want ook het oplaaddoosje krijgt een update. De case krijgt dan een usb-c-aansluiting en heeft voor het eerst luidsprekers. Je kunt de vernieuwde oplaadcase in dat geval een geluid laten afspelen via ‘Zoek mijn’, zodat je het doosje zo weer gevonden hebt.

Daarnaast krijgen de oortjes een vernieuwd design. De AirPods 4 krijgen een aangenamere pasvorm en krijgen kortere steeltjes. De verbeterde pasvorm hangt mogelijk samen met de introductie van de siliconen opzetstukjes bij de reguliere AirPods. Wil je meer weten over de nieuwe features van de AirPods 4? Lees dan hier alles wat je moet weten over de volgende generatie AirPods!

