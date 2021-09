AirPods 3 release vertraagd, maar ‘massaproductie is gestart’

De release van de AirPods 3 is vertraagd, maar wanneer komen de nieuwe oordopjes dan wel? Waarschijnlijk al snel, want volgens de laatste geruchten is de massaproductie inmiddels gestart.

AirPods 3: release vertraagd, maar ze zijn er bijna

Tijdens het Apple-event van 14 september werden onder andere de iPhone 13 en nieuwe iPad mini onthuld. Verwacht werd dat ook de nieuwe AirPods 3 hun opwachting maakten. Maar helaas, de oordopjes waren in geen velden of wegen te bekennen. Gelukkig is er nu hoop aan de horizon, want volgens DigiTimes is de massaproductie inmiddels gestart.

Mogelijk nieuw event in de planning

Wanneer komen de AirPods 3 dan wel? Waarschijnlijk tijdens het volgende event (inmiddels alweer de vierde van 2021). Website MacRumors denkt misschien ook al te weten wanneer het volgende Apple-event plaatsvindt. De presentatie is vermoedelijk op dinsdag 12 oktober.

Dit event zou volgens eerdere geruchten over de Mac gaan. Dat schreef de zeer betrouwbare Apple-insider Mark Gurman van Bloomberg in een tweet toen hij gevraagd werd naar de release van de MacBook Pro’s.

Nu er aanwijzingen zijn dat de massaproductie is gestart van de AirPods 3, zou het heel goed mogelijk zijn dat ook de AirPods 3 hier hun opwachting gaan maken.

Wat verwachten we van de AirPods 3?

De AirPods 3 zijn vertraagd, maar we weten wel wat je kan verwachten van de nieuwe oordopjes. Volgens de bekende Apple-analist Ming-Chi Kuo krijgen de AirPods 3 een heel ander ontwerp dan hun voorgangers. De oordopjes zouden het design van de AirPods Pro achterna gaan.

Verder krijgen de AirPods 3 waarschijnlijk Spatial Audio. Deze functie is bedoeld om surround sound mogelijk te maken. Met de audiotechniek van Apple lijkt het net alsof het geluid om je heen wordt afgespeeld. Wil je meer over onze verwachtingen lezen? Pak dan het artikel hieronder er even bij!

