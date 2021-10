AirPods 3 reviews: dit zijn de grootste plus- en minpunten

De eerste reviews van de AirPods 3 staan online. In dit artikel zetten we de belangrijkste bevindingen voor je op een rij.

Lees verder na de advertentie.

AirPods 3 reviews: beter geluid en draagcomfort

In Nederland zijn de nieuwe AirPods pas vanaf vandaag (26 oktober) verkrijgbaar, maar een paar Amerikaanse techsites mochten al eerder met de oordopjes aan de slag. Wat zij van de AirPods 3 vinden, hebben we hieronder voor je samengevat.

The Verge

The Verge is vooral over het nieuwe design van de AirPods te spreken. De derde generatie heeft kortere steeltjes dan de voorgangers, waardoor ze wat weg hebben van de AirPods Pro. Volgens tester Chris Welch zitten de AirPods 3 veel steviger in je oren en, niet geheel onbelangrijk, vallen ze er minder snel uit.

Verder is The Verge ook erg te spreken over de verbeterde geluidskwaliteit en het feit dat de oordopjes nu waterbestendig zijn. De techwebsite geeft de AirPods 3 een 8.5 als rapportcijfer en vindt ze dus niet perfect.

Zo is er kritiek op het ontbreken van een MagSafe-oplader, want die moet je er namelijk extra bij kopen. Ook noemt The Verge de nieuwe functie Spatial Audio, waarmee Apple surround sound naar de AirPods 3 brengt, eerder een gimmick dan een echte toevoeging.

→ Lees de hele review van The Verge

TechCrunch

Ook TechCrunch is enthousiast over het draagcomfort van de nieuwste AirPods. De website noemt de oordopjes veel comfortabeler dan de voorgangers. Maar, toch zouden veel mensen er verstandig aan doen om voor de duurdere AirPods Pro te gaan. Deze komen immers met vervangbare oorkussens, waardoor je de oortjes helemaal op maat kunt maken.

TechCrunch sluit zijn review af met een voorspelling. De website claimt dat het verschil tussen de ‘gewone’ AirPods en de Pro-versie inmiddels zo klein is, dat Apple in de toekomst de twee producten gaat samensmelten. Tot die tijd kun je volgens TechCrunch het best voor de AirPods 3 kiezen als je niet per se behoefte hebt aan actieve ruisonderdrukking, een exclusieve functie van de AirPods Pro.

→ Lees de hele review op TechCrunch

CNET

De AirPods 3 zijn op sommige vlakken beter dan de AirPods Pro, schrijft CNET. Volgens de website blinken de instap-oortjes vooral uit wanneer je ze draagt in rustige omgevingen. Als er weinig omgevingsgeluid is, klinken de AirPods 3 volgens CNET namelijk beter dan de Pro-variant. Ook is de website heel erg te spreken over de langere batterijduur.

Aan de andere kant hebben de AirPods Pro ook duidelijke voordelen. Je kunt bijvoorbeeld van ruisonderdrukking genieten. Volgens CNET is het grootste nadeel van de AirPods 3 dan ook het feit dat de AirPods Pro (bij veel winkels) ongeveer even duur zijn. De website zou dan ook even met kopen wachten totdat de AirPods 3 een paar tientjes in prijs gezakt zijn.

→ Lees de hele review op CNET

Meer over de AirPods 3

Wij gaan de komende dagen ook met de AirPods 3 aan de slag. Ons oordeel lees je dan ook snel op iPhoned. Tot die tijd kun je onze eerdere artikelen over de oordopjes lezen. Twijfel je bijvoorbeeld tussen de AirPods 3, of AirPods Pro? Lees dan onze uitgebreide vergelijking, waarin we de twee oordoppen tegenover elkaar zetten. Je kunt de AirPods 3 kopen vanaf 199 euro.