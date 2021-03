‘Gelekte AirPods 3-renders tonen Pro-design zonder opzetstukjes’

Met een mogelijke onthulling aan het einde van de maand, zijn de renders van de AirPods 3 nu op straat beland. Het nieuwe design is hierin goed te zien.

AirPods 3 renders tonen nieuw design

De gelekte afbeeldingen zijn afkomstig van @Duanrui1205 op Twitter, die al vaker accurate informatie heeft gedeeld over nieuwe Apple-producten. Op de AirPods 3-renders is goed te zien hoe het design een grote stap voorwaarts maakt. Apple heeft goed gekeken naar de AirPods Pro en past dit ontwerp nu ook toe bij de reguliere AirPods.

Dat betekent onder meer dat er kortere steeltjes uit je oren hangen. Opvallend genoeg zijn in de renders de siliconen oordopjes van de AirPods Pro niet te zien. De mogelijkheid bestaat dat Apple deze toch niet toevoegt en je de oordopjes – net zoals bij de tweede generatie AirPods – gewoon in je oren stopt.

Ondanks de uiterlijke gelijkenissen met de AirPods Pro zullen de AirPods 3 geen ruisonderdrukking krijgen. Die functie blijft exclusief voor de duurdere Pro-modellen. Naast het design van de AirPods zelf zou ook de oplaadcase veranderen en iets groter worden, zodat hij meer op die van de AirPods Pro gaat lijken.

AirPods 3 mogelijk eind maart onthuld

De AirPods 3-afbeeldingen komen overeen met andere geruchten, zoals een gelekte foto die een tijdje terug opdook. Met alle andere informatie hebben we inmiddels een duidelijk beeld van de AirPods 3 gekregen. Check ook ons artikel met AirPods 3 verwachtingen om er meer over te weten te komen.

Het is nog even de vraag of Apple een digitale keynote organiseert of simpelweg op een doordeweekse dag de nieuwe AirPods in de Apple Store zet. Je blijft op de hoogte van de AirPods 3 via de iPhoned-app, onze nieuwsbrief of de website.

