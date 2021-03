Terwijl meerdere foto’s van de AirPods 3 uitlekken, stelt een bekende analist dat de massaproductie pas in het derde kwartaal van start gaat.

‘AirPods 3-foto’s tonen nieuw design’

Als je iPhoned de afgelopen weken hebt gelezen, kan het je niet ontgaan zijn dat de AirPods 3 regelmatig zijn uitgelekt: informatie over functies, foto’s die het nieuwe design laten zien en meer kwam op straat te liggen.

52Audio zet deze trend voort door een reeks aan nieuwe kiekjes te delen, waarin we het nieuwe design van de AirPods 3 van alle kanten te zien krijgen. Opvallend is hierbij wederom de overeenkomst met het ontwerp van de AirPods Pro: kortere steeltjes, een nieuwe vorm voor de oordopjes en een knop die in de steeltjes verwerkt zit.

Het grote verschil is het gebrek aan siliconen opzetstukjes: ook op deze foto’s lijkt het erop dat je de AirPods 3 zonder zachte opzetstukjes in je oren stopt.

AirPods 3 releasedatum later dan verwacht?

De bekende Apple-analist Ming-Chi Kuo deed ook een boekje open over de nieuwe draadloze oordopjes. Hij stelt op basis van zijn bronnen dat de AirPods 3 pas in het derde kwartaal van 2021 massaal geproduceerd worden, wat doet vermoeden dat ze pas later verschijnen dan werd gedacht.

De afgelopen weken stelden meerdere bronnen dat Apple op 23 maart het eerste Apple-event van 2021 organiseert, met een grote kans dat we daar de nieuwe AirPods te zien zouden krijgen. Het derde kwartaal begint echter pas in juli: te laat om de AirPods al eind deze maand te presenteren.

Kuo sluit zijn bericht af met een waarschuwing voor Apple: als het bedrijf de marktleider wil blijven nu de concurrentie steeds groter wordt, zullen AirPods moeten innoveren op het gebied van gezondheidssensoren.

