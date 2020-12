De release van de AirPods 3 vindt volgens Koreaanse media binnen zes maanden plaats. De oordopjes zouden ongeveer net zo duur zijn als de huidige AirPods, maar wel een nieuw ontwerp krijgen.

‘Release van AirPods 3 in eerste helft 2021’

De informatie is afkomstig van The Elec. De Zuid-Koreaanse claimt te hebben gesproken met anonieme bronnen die op de hoogte zijn van Apples plannen voor volgend jaar. De informaten hebben gezegd dat het bedrijf in de eerste helft van 2021 nieuwe AirPods uitbrengt. Deze oordopjes zouden hetzelfde design als de AirPods Pro krijgen.

AirPods Pro

Het gaat echter niet om een variant van Apples hoogwaardige in-ears. The Elec schrijft namelijk dat de nieuwe oordopjes zo’n “20 procent” goedkoper worden dan de AirPods Pro. Deze headset heeft een Nederlandse adviesprijs van 279 euro. Er vanuit gaande dat de Zuid-Koreaanse website het bij het juiste eind heeft, gaan de nieuwe AirPods dus rond de 220 euro kosten.

Deze prijs ligt in de lijn der verwachting. De huidige adviesprijs van AirPods inclusief draadloze oplaadcase is namelijk 229 euro. Heb je dit oplaadhoesje voor de oordopjes niet nodig, dan betaal je 179 euro voor een setje AirPods.

Jammer genoeg heeft The Elec weinig concrete informatie over de functies van de nieuwe oordopjes. De website geeft alleen aan dat hoogwaardige audiofuncties blijven voorbehouden aan de AirPods Pro. Dit betekent dus waarschijnlijk dat de nieuwe ‘instap’-AirPods geen ruisonderdrukking en ruimtelijke audio krijgen.

Meer over de AirPods 3

Er wordt al maanden druk gespeculeerd over de komst van nieuwe AirPods. Volgens Ming-Chi Kuo, een autoriteit als het aankomt op Apple-geruchten, claimt dat de derde generatie draadloze Apple-oordopjes dezelfde onderliggende techniek gaat gebruiken als de AirPods Pro. Hierdoor kunnen de instapoortjes het design van de duurdere broer kopiëren, aldus Kuo.

Apple kondigde onlangs de AirPods Max aan. Apples eerste over-ear-koptelefoon kost 629 euro en beschikt over alle functies van de AirPods Pro-oordopjes. De Max-hoofdtelefoon is in verschillende kleuren verkrijgbaar en de oorschelpen kunnen los van elkaar bewegen.

