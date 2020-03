De release van de AirPods 3 komt volgens een twijfelachtige bron steeds dichterbij. Wel gooit het coronavirus roet in het eten, maar op een andere manier dan je zou verwachten.



Gerucht: AirPods 3 release vertraagd door coronavirus

Het gerucht is afkomstig van Digitimes. De Taiwanese publicatie claimt te hebben gesproken met personen in de productieketen van de oordopjes. Deze bronnen zeggen dat Apple op de achtergrond hard sleutelt aan nieuwe AirPods, maar dat de release wordt vertraagd dankzij het coronavirus.

Dit komt niet omdat de fabrieken op halve kracht draaien, maar omdat er problemen aan de verkoopkant zijn. Alle Apple Stores (buiten China) zijn bijvoorbeeld gesloten. Ook hebben veel landen maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Inwoners mogen daardoor bijvoorbeeld niet naar buiten om de oordopjes aan te schaffen.

Digitimes heeft een wisselvallige reputatie als het om Apple-geruchten gaat. Vorige maand schreef de website dat Apple aan een alternatieve versie van de oordopjes zou werken. Toen gaf de website dat het om de AirPods Pro Lite zou gaan, maar mogelijk gaat het in beide geruchten eigenlijk om een derde generatie AirPods.

De AirPods Pro zijn namelijk in oktober 2019 uitgebracht. De tweede generatie AirPods verscheen in maart van dat jaar. Wanneer je dit schema doortrekt, is het aannemelijk dat Apple binnenkort de release van de AirPods 3 aankondigt. Een Lite-versie van de AirPods Pro veroorzaakt daarentegen mogelijk verwarring onder consumenten.



Apple zet volop in op audio

Eerder vandaag kondigde Apple de Powerbeats 4 aan. Stiekem lagen deze oordopjes al een paar dagen in diverse (Amerikaanse) winkels, maar nu zijn ze officieel gepresenteerd. Het AirPods-alternatief beschikt over Siri-ondersteuning, een verbeterde accuduur en ook is er aan het design gesleuteld.

De Powerbeats 4 kosten 149 euro en zijn vanaf 18 maart bij Apple te koop. De AirPods (tweede generatie uit 2019) haal je voor iets minder in huis. Wil je AirPods kopen? Check dan onze prijsvergelijker voor de beste deals. We hebben ook een vergelijker voor wanneer je de AirPods Pro wil kopen.