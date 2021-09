Hoe duur worden de AirPods 3? Dit zijn de verwachte prijzen

Over een paar weken presenteert Apple de AirPods 3. De nieuwe oordopjes schijnen er flink op vooruit te gaan. Worden ze hierdoor ook duurder dan hun voorgangers? Dit verwachten wij van de AirPods 3-prijs.

Lees verder na de advertentie.

AirPods 3 prijs: dit verwachten we

Bij iPhoned kijken we voorzichtig uit naar 14 september. Op die datum schijnt Apple de grote najaarskeynote te houden. Tijdens dit evenement onthult het bedrijf allerlei nieuwe producten waar de afgelopen maanden aan is gewerkt. De meeste ogen zijn natuurlijk gericht op de nieuwe iPhone.

Dit jaar verwachten we de iPhone 13, die net als de iPhone 12 wederom in vier modellen zou verschijnen. Maar vlak ook de AirPods niet uit. Apples draadloze oordoppen zijn ongekend populair en daarom blikken we in dit artikel vooruit op het kostenplaatje. Wat wordt de prijs van de AirPods 3?

Nieuwe instapoordopjes

Vooropgesteld: buiten Apple weet niemand hoe duur de nieuwe AirPods precies worden. In dit artikel spreken we daarom onze verwachtingen uit.

De eerste AirPods kwamen in 2016 uit. In eerste instantie lokte het innovatieve design (met de lange steeltjes) wat vreemde reacties uit, maar al snel liep het publiek warm. AirPods zijn tot op de dag van vandaag ontzettend belangrijk voor de omzet van Apple.

Daarom bracht het bedrijf in 2019 een nieuwe versie op de markt. In datzelfde jaar kregen we ook de AirPods Pro te zien, de duurdere versie van de ‘gewone’ AirPods met betere geluidskwaliteit. Begin 2021 kwam daar de AirPods Max bij. Apples eerste over-ear-koptelefoon richt zich op het hogere segment en heeft allerlei audiofuncties.

Dit verwachten we van de AirPods 3 prijzen

Samenvattend: wie een Apple-headset zoekt heeft keuze uit één instapmodel en twee high-end-producten. Daarom is de kans klein dat Apple de derde generatie van de AirPods veel duurder gaat maken. Sterker nog: het zou ons verrassen als er überhaupt iets aan de prijs verandert. Daarom verwachten we het volgende van de AirPods 3-prijzen:

Prijs AirPods 3 met normale oplaadcase: 179 euro

Prijs AirPods 3 met draadloze oplaadcase: 229 euro

Mogelijk worden de nieuwe AirPods standaard met een draadloos oplaaddoosje verkocht. In dat geval is het aannemelijk dat de prijs met 10 of 20 euro stijgt naar 189 of 199 euro. De huidige duurste optie, met draadloze oplaadcase, wordt dan de standaard.

We verwachten dat Apple de nieuwe oordopjes gelijktijdig met onder meer de iPhone 13 en Apple Watch Series 7 aankondigt. Qua daadwerkelijke release tasten we nog in het duister. Uit gelekte informatie blijkt dat de AirPods 3 mogelijk later in de verkoop gaan dan de nieuwe iPhones.

Lees verder: ‘iPhone 13 gaat op 17 september in de verkoop, AirPods 3 iets later’

Meer over de nieuwe oordopjes

Volgens geruchten krijgen de AirPods 3 hetzelfde design als de AirPods Pro. Maak je dus klaar voor kortere steeltjes en siliconen oordopjes voor een betere pasvorm.

En daar houdt het afkijken bij de duurdere AirPods Pro niet op. De gewone AirPods zouden namelijk ook allerlei voorheen exclusieve audiofuncties krijgen, zoals Spatial Audio (surround sound). In onderstaande video duiken we verder in alle geruchten rondom de AirPods 3.