AirPods 3 officieel: derde generatie AirPods krijgt nieuw design en meer

Ein-de-lijk: Apple heeft de nieuwe AirPods onthuld! De derde generatie AirPods hebben een nieuw design en verbeterde functies. We vertellen je er alles over.

AirPods 3 officieel gepresenteerd

Tijdens het oktober 2021-event zijn de nieuwe AirPods aangekondigd. Het gaat om de derde generatie van de instap-AirPods, die enorm populair zijn. Van de duurdere (en geavanceerde) AirPods Pro is geen nieuwe versie aangekondigd; Apple komt alleen met ‘normale’ AirPods, die dus wel flink zijn verbeterd.

De 2021-AirPods hebben een nieuw design, dat doet denken aan de AirPods Pro. Dit zie je vooral aan de steeltjes die uit je oren hangen, want die zijn korter. Hoewel de AirPods en AirPods Pro nu erg op elkaar lijken, zijn er nog wel degelijk verschillen. De nieuwe oordopjes hebben bijvoorbeeld geen actieve ruisonderdrukking. Hiermee kun je het omgevingsgeluid wegfilteren. Die functie blijft exclusief voor de duurdere Pro-dopjes.

Spatial Audio en betere accuduur

De nieuwe AirPods beschikken ook over Spatial Audio. Dit is een toffe functie waarmee je surround sound krijgt op de oordopjes, oftewel: geluid dat zich om je heen lijkt te bewegen. Deze functie ken je misschien van de AirPods Pro en AirPods Max.

Ook fijn: de derde generatie AirPods zijn zweet- en waterbestendig. Hierdoor kun je ze prima gebruiken als je aan het sporten bent, of bijvoorbeeld door de regenbui loopt of fietst. Ook het oplaaddoosje is overigens zweet- en waterbestendig.

De accuduur is ook verbeterd. Volgens Apple kun je op een volle lading zes uur lang met de AirPods muziek luisteren. Ook handig: als je de oordopjes maar vijf minuten in het doosje stopt, kun je weer een uur naar je favoriete liedjes luisteren.

Het oplaaddoosje heeft genoeg energie om de AirPods vier keer volledig op te laden, voordat je de case zelf weer moet bijvullen. In totaal kun je tot 30 uur muziek luisteren. Over opladen gesproken: het doosje van de AirPods 3 ondersteunt zowel MagSafe als draadloos opladen via Qi. Je hoeft dus niet meer met kabeltjes te pielen om je draadloze oordopjes van stroom te voorzien.

AirPods blijven in essentie hetzelfde

Verder werken de AirPods op dezelfde manier als je gewend bent. Ze worden geleverd in een klein oplaaddoosje, waarmee je ze van stroom kan voorzien. De oplaadcase laadt op via een Lightning-kabeltje, die je aan de onderkant kan aansluiten.

Verder werken de nieuwe AirPods weer goed samen met andere Apple-apparaten, waardoor je ze bijvoorbeeld supersnel kan verbinden. De AirPods werken met alle apparaten die draaien op iOS 15.1, iPadOS 15.1, macOS Monterey en watchOS 8.1. Deze updates worden volgende week uitgebracht.

AirPods (derde generatie) release en prijs

De nieuwe AirPods zijn vanaf vandaag te bestellen en hebben een adviesprijs van 199 euro. De tweede generatie AirPods (uit 2019) blijven verkrijgbaar en zijn nu goedkoper: 149 euro.

De AirPods Pro kun je nu ook kopen met een MagSafe-oplaadcase voor 279 euro. De release van de derde generatie AirPods vindt plaats op dinsdag 26 oktober.