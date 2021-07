‘AirPods 3 en iPhone 13 komen samen uit in september’

September lijkt een topmaand voor Apple-fans te worden. Dan komt namelijk niet alleen de iPhone 13 uit, maar ook de AirPods 3.

‘AirPods 3 en iPhone 13 verschijnen samen in september’

Ze worden volgens een nieuw gerucht op hetzelfde evenement gepresenteerd. Website DigiTimes heeft gesproken met bronnen die op de hoogte zijn van Apples plannen.

Het bedrijf zou in september groots willen uitpakken door een reeks aan nieuwe producten te lanceren. De grote ster van de avond wordt natuurlijk de iPhone 13, maar ook de langverwachte derdegeneratie AirPods zouden eindelijk onthuld worden.

DigiTimes brengt soms verkeerde geruchten de wereld in, maar heeft het ook heel vaak bij het juiste eind. Bovendien krijgt de claim van de website bijval van andere bronnen.

Bloomberg-journalist Mark Gurman schreef bijvoorbeeld al eerder dat de nieuwe AirPods later dit jaar uitkomen. Eind juni kwam naar buiten dat de massaproductie van de nieuwe Apple-oordopjes in augustus van start gaat. Deze planning valt in het plaatje van een presentatie in september.

Het is nog niet zeker wanneer hét Apple-event van 2021 plaatsvindt. In de wandelgangen wordt 14 september regelmatig genoemd.

Dit verwachten we van de AirPods 3

Een nieuw ontwerp, ondersteuning voor Spatial Audio en nog veel meer. De AirPods 3 beloven een grote stap voorwaarts te worden.

Het design schijnt op dat van de AirPods Pro te gaan lijken, Apples duurste oordopjes. Dat betekent kortere steeltjes en een andere pasvorm. Ook de waterdichtheid schijnt erop vooruit te gaan, evenals de geluidskwaliteit.