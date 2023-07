Wees er snel bij: de AirPods 3 zijn nu extra goedkoop

Op zoek naar een nieuw setje AirPods of een upgrade? Zoek dan niet verder, want de AirPods 3 zijn nu extra goedkoop!

AirPods 3: nu extra goedkoop

De AirPods 3 verschenen eind oktober in 2021 en het zijn op dit moment nog steeds de beste oordopjes van Apple zonder ruisonderdrukking. Wil je oordopjes mét noise-cancelling? Dan moet je bij de AirPods Pro 2 zijn.

Amazon heeft nu een AirPods 3-aanbieding. De AirPods 3 zijn extra goedkoop en voor de oordopjes betaal je 178,95 euro. Normaal hebben de AirPods 3 een adviesprijs van 209 euro. Zo heb je toch weer 14 procent korting te pakken! Een korting van meer dan 30 euro.

Aanbieding weg? Check de AirPods 3-prijsvergelijker!

Let op, want voor deze aanbieding geldt OP = OP. Maar zelfs wanneer je te laat bent en de aanbieding is verdwenen, hebben we nog goed nieuws. In onze AirPods 3-prijsvergelijker weet je altijd waar de oordopjes goedkoop te vinden zijn.

Dit zijn de AirPods 3

De AirPods 3 zijn de opvolger van de AirPods 2. Ze hebben een tof, nieuw design met een korter steeltje. Maar het oor wil natuurlijk ook wat, maar ook op het gebied van geluid hebben deze oordopjes een flinke upgrade.

De AirPods 3 klinken helderder en minder ‘dof’ dan hun voorgangers. Dit verhoogt enerzijds de verstaanbaarheid van de zang en maakt anderzijds het geluid wat ruimtelijker. Als je vreest dat dit afbreuk doet aan de warmte van de muziek, dan kunnen we je geruststellen. De afstemming van de dopjes past ook uitstekend bij rustigere nummers.

Daarnaast is de bas ook krachtiger, zonder hem te opdringerig te maken. Wil je de allerbeste bas? Dan moet je nog bij de AirPods Pro 2 zijn, maar de bas van de AirPods 3 is prima, en dat zonder je oor is volgepropt met siliconen oordopjes die je op de Pro-modellen ziet.

Uiteraard hebben de AirPods 3 ondersteuning voor Spatial Audio. Hiermee wordt het geluid als het ware in een virtuele ruimte geplaatst en lijken de zang en instrumenten uit verschillende hoeken te komen. Wil je meer weten over de AirPods 3? Check dan ook even onze video-review. Dan ben je helemaal op de hoogte!

