‘AirPods 3 gelekt: nieuw design, Spatial Audio en beter draagcomfort’

De eerste gelekte foto’s van de AirPods 3 laten zien hoe het ontwerp op de schop gaat, zodat ze meer op de AirPods Pro gaan lijken.

Lees verder na de advertentie.

AirPods 3 gelekt: foto’s tonen nieuw ontwerp

Al maanden verschijnen geruchten over de volgende AirPods, die toe zijn aan de derde generatie. De website 52audio zegt de eerste gelekte foto’s in handen te hebben. Daarop is goed te zien hoe Apple zich heeft laten inspireren door de AirPods Pro.

Als de foto’s kloppen, dan krijgen de nieuwe AirPods een korter steeltje. Deze kun je indrukken om muziek te pauzeren of Siri te bedienen. Net als de AirPods Pro zijn ze ook uitgerust met vervangbare oordopjes in verschillende formaten. Op de foto is ook de oplaadcase te zien, die wat kleiner en smaller is dan die van de AirPods Pro.

Omdat deze AirPods beter in je oren zitten, zou het ‘ventilatiesysteem’ van de Pro’s ook de overstap maken. Dit systeem zorgt ervoor dat de lucht in je gehoorgang gewoon weg kan via de AirPods. Daardoor ontstaat er geen druk en zitten de dopjes fijner in je oren, zeker als je ze langere tijd draagt.

Geen ruisonderdrukking, vanaf maart verkrijgbaar

Ondanks de grote gelijkenissen met de AirPods Pro zullen deze AirPods 3 niet uitgerust worden met actieve ruisonderdrukking (of noise cancelling). Wel zouden de oordopjes Spatial Audio krijgen, de audiofunctie van Apple waarmee je geluid ‘om je heen’ hoort. Video’s die dit ondersteunen geven je zo het idee dat je een surround sound-systeem hebt, door het geluid zo af te spelen dat het verder weg lijkt of van een bepaalde richting lijkt te komen.

Volgens 52audio worden de nieuwe AirPods in maart onthuld en gaan ze 150 dollar kosten. Dat zou ze net iets goedkoper maken dan de tweede generatie AirPods, die nu nog steeds 159 dollar zonder draadloze oplaadcase kosten. Mocht dit gerucht kloppen, dan zou dit een prijs van ongeveer 170 euro betekenen in Nederland.

Lees ook: AirPods 3: 7 verwachtingen voor de nieuwe Apple-oordopjes