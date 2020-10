‘AirPods 3 en AirPods Pro 2 krijgen nieuw design, komen in 2021’

Apple is druk bezig met de derde generatie AirPods en de tweede generatie AirPods Pro. Beide modellen zouden volgend jaar verschijnen.

‘AirPods Pro 2 en AirPods 3 design vernieuwd’

Bloomberg schrijft op basis van ingewijden dat de AirPods volgend jaar weer veel aandacht gaan krijgen. Allereerst legt Apple de laatste hand aan de AirPods 3, de derde generatie van de reguliere AirPods. Deze zou een nieuw design krijgen dat meer lijkt op dat van de AirPods Pro.

Het stokje wordt korter en krijgt ook vervangbare siliconen oordopjes zodat ze beter passen. Ook zou de accuduur van deze nieuwe AirPods sterk verbeteren. Om niet teveel in het vaarwater van de AirPods Pro te zitten zouden de AirPods 3 geen ruisonderdrukking krijgen.

Daarnaast werkt het bedrijf ook aan een tweede generatie van de AirPods Pro. Deze zou ook een nieuw design krijgen die de stokjes volledig weghaalt. Apple zou een ronder ontwerp testen dat je oorschelp beter vult. Momenteel zou dit nieuwe ontwerp nog voor problemen zorgen, dus het is nog maar de vraag of we deze uiteindelijk te zien krijgen.

Twijfels over nog een nieuwe HomePod

Tot slot zou Apple ook overwegen om naast de HomePod en HomePod mini nog een nieuwe slimme speaker toe te voegen aan het assortiment. Deze HomePod zou precies tussen de mini en reguliere HomePod inzitten, al is er nog weinig concreets over bekend. De plannen voor deze nieuwe speaker lijken dan ook nog in een vroeg stadium te zitten.

Naar verwachtingen verschijnen de AirPods 3 in het eerste halve jaar van 2021, samen met de AirPods Studio, de eerste over-ear koptelefoon van Apple. De Studio zou oorspronkelijk voor dit najaar op de planning hebben gestaan, maar productieproblemen gooiden roet in het eten. In plaats daarvan werd het design aangepast en zou de Studio nu begint volgend jaar uitgebracht worden.