‘AirPods 3 krijgen nieuw design, AirPods Pro 2 heeft speciale fitnesstracker’

Een meestal betrouwbare bron zegt dat de AirPods 3 een nieuw design krijgen. De Apple-oordopjes zouden meer op de Pro-versie lijken en later dit jaar te koop zijn. De AirPods 2 Pro zou extra interessant zijn voor sportievelingen.

‘AirPods 3 krijgt nieuw design, komt later dit jaar’

Bloomberg-journalist Mark Gurman schrijft dat de AirPods 3 een nieuw design krijgen. De oordopjes zouden meer op de duurdere Pro-oordopjes van Apple gaan lijken. Dit betekent dat de steeltjes korter worden en ook het oplaaddoosje zou een opfrisbeurt krijgen.

Gurman is een van de bekendste Apple-journalisten en doorgaans goed geïnformeerd. Hij claimt dat het bedrijf de draadloze oortjes later dit jaar uitbrengt. Een specifieke datum laat hij in het midden.

De Bloomberg-journalist heeft ook nieuws over de volgende generatie AirPods Pro. Apples duurste oordopjes zouden eigenlijk dit jaar verschijnen, maar vanwege productieproblemen zijn ze doorgeschoven naar volgend jaar, aldus Gurman.

De AirPods Pro 2 zouden speciale fitnesstrackers krijgen. Deze sensoren registreren je bewegingen en weten daardoor precies hoe jij je beweegt, en met welke snelheid. Gurman claimt dat de fitnesstrackers gebruikt gaan worden voor allerlei gezondheidsdoeleinden, maar heeft op dit moment geen concrete voorbeelden.

Wel meldt hij dat ook de AirPods Pro in een nieuw jasje worden gegoten. Wederom is niet helemaal duidelijk waarin het design wordt aangepast. Ze gaan in ieder geval niet lijken op de eerder deze maand gelekte Beats Studio Buds, aldus Gurman.

Dit weten we al over de nieuwe Apple-oortjes

We durven er op iPhoned bijna niet meer over te schrijven. De nieuwe AirPods zijn al regelmatig uitgelekt, maar van een officiële aankondiging is het nog niet gekomen.

Op 7 juni vindt het eerstvolgende Apple-evenement plaats, maar het lijkt er niet op dat de AirPods 3 dan worden aangekondigd. In plaats daarvan lijkt het waarschijnlijker dat de oordopjes op een apart moment aangekondigd worden, of via een persbericht. In onderstaand artikel praten we je bij met wat we tot nog weten over de nieuwe Apple-oortjes.

