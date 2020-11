‘AirPods 3 met AirPods Pro-design gelekt op eerste foto’s’

De eerste gelekte foto’s van de AirPods 3 laten zien hoe de reguliere AirPods veel meer op de AirPods Pro gaan lijken.

AirPods 3 design gelekt op eerste foto

De foto werd geplaatst op het Japanse blog MacOtakara, een bekende naam als het om Apple-geruchten gaat. Op de foto zien we een AirPod waar de siliconen oordopjes nog niet op zitten. Wat vooral opvalt, is hoe het design van deze nieuwe AirPod nauwelijks te onderscheiden is van dat van de AirPods Pro.

Dat sluit aan op een gerucht dat onlangs verscheen. Apple zou van plan zijn om het design van de AirPods om te gooien in 2021. De reguliere AirPods zouden overstappen naar het AirPods Pro-design, terwijl de AirPods Pro een ontwerp krijgen dat je volledige oor vult en die geen uitstekende stokjes meer heeft.

AirPods en AirPods Pro krijgen nieuw design

Daarmee worden de AirPods 3 meer ‘Pro’ dan verwacht, al zullen ze geen ruisonderdrukking krijgen. Wel zou Apple werken aan een verbeterde accuduur en vervangbare oordopjes voor deze AirPods, net zoals de Pro’s vorig jaar hadden.

Het is nog even de vraag wanneer Apple deze twee nieuwe AirPods presenteert. Dat ze al in 2020 onthuld worden lijkt uitgesloten. Het bedrijf heeft enkel volgende week dinsdag nog een Apple-event op de planning staan, waar we onder meer de eerste Apple Silicon Macs te zien krijgen. Naar verwachting zullen AirPods pas in het eerste kwartaal van 2021 weer in de schijnwerpers staan.