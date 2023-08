Nieuwe AirPods 3 en AirPods Pro 2 komen eraan (mét usb-c)

Ben je van plan om nieuwe AirPods te kopen? Dan kun je beter nog even wachten, want er komen nieuwe AirPods 3 en AirPods Pro 2 aan met usb-c!

Nieuwe AirPods in aantocht

Er komen weer nieuwe AirPods aan! Apple kondigde gisteren officieel een nieuw evenement aan dat plaatsvindt op dinsdag 12 september. Het is de verwachting dat dan de iPhone 15 en de Apple Watch Series 9 worden onthuld. Dat is niet alles, want er verschijnen dan vermoedelijk ook nieuwe AirPods. Dit zijn geen compleet nieuwe oortjes, maar een nieuwe versie van de AirPods 3 en AirPods Pro 2 met usb-c.

Bij de nieuwe uitvoering van de oortjes wordt dus voornamelijk de case aangepast. Het oplaaddoosje van de huidige AirPods heeft nog een Lightning-aansluiting, maar daar neemt Apple dit jaar afscheid van. Hetzelfde zien we bij de iPhone 15, ook daar zien we dit jaar voor het eerst een usb-c-aansluiting. Dit heeft te maken met een nieuwe Europese wet, die geldt voor alle nieuwe elektronische apparaten vanaf november 2024. Toch is dit niet alles dat verandert bij de nieuwe AirPods.

Meer functies voor de AirPods in iOS 17

Na de presentatie van de nieuwe iPhones en AirPods lanceert Apple namelijk eindelijk iOS 17. In de nieuwste iOS-versie zitten een aantal handige functies voor je AirPods. Zo introduceert Apple met adaptieve audio een nieuwe luistermodus voor de AirPods Pro. Met deze functie wordt de ruisonderdrukking aangepast op de hoeveelheid geluid in je omgeving. Dit gebeurt automatisch, zodat de oortjes bij een drukke omgeving vanzelf meer geluid tegenhouden.

En misschien wel de handigste functie die in iOS 17 naar je AirPods komt: Gespreksdetectie. Met deze modus wordt het volume van je AirPods automatisch verlaagd zodra je een gesprek begint. Je oortjes herkennen het dan wanneer iemand tegen je praat, ook met ruisonderdrukking ingeschakeld. Als iemand je dan aanspreekt wordt de stem versterkt, zodat je het meteen hoort. Storende achtergrondgeluiden worden wél nog weggefilterd in de modus. Super handig dus!

AirPods 2 krijgt geen usb-c

Helaas is er ook slecht nieuws. De bovengenoemde functies komen alleen naar de tweede generatie AirPods Pro. Alle andere AirPods krijgen alleen maar ‘verbeteringen voor het schakelen tussen devices’. Daarnaast verschijnen de AirPods 2 niet in een versie met usb-c, dat betekent dat je voor deze oortjes dus altijd een Lightning-kabeltje nodig zult hebben. De AirPods 3 en AirPods Pro 2 verschijnen wel met een usb-c-aansluiting.

Ben je nog op zoek naar nieuwe oortjes? Dan is het beter om nog even te wachten als je de AirPods (Pro) met usb-c wilt. Wil je geld besparen? Dan kun je beter juist nu al je slag slaan, want de AirPods Pro 2 zijn nu goedkoper dan we ooit gezien hebben. Met de nieuwe case stijgt de prijs van de AirPods volgende maand vermoedelijk weer flink. Bekijk daarom de beste deals hier:

