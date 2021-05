‘AirPods 3-aankondiging is op 18 mei, ook Apple Music HiFi wordt onthuld’

Volgens een gerucht kondigt Apple aankomende dinsdag nieuwe AirPods aan. Naast de aankondiging van de AirPods 3 komt er ook een nieuw abonnement voor Apple Music aan.

Lees verder na de advertentie.

Gerucht: AirPods 3 aankondiging is op 18 mei

YouTuber Luke Miani weet zeker dat de aankondiging van de AirPods 3 op 18 mei plaatsvindt. Miani, die regelmatig video’s over Apple-producten maakt, zegt dat de nieuwe oordopjes via een persbericht onthuld worden. Van een speciaal onthullingsevenement, zoals eerdere geruchten zeiden, zou geen sprake zijn.

Naast de aankondiging van de derde generatie AirPods voorspelt Miani ook de komst van Apple Music HiFi. Met dit abonnement kun je genieten van muziek in hogere kwaliteit, omdat er geen compressie wordt toegepast.

Uit de broncode van iOS 14.6, de eerstvolgende iPhone-software-update, bleek al dat Apple sleutelt aan dit nieuwe Apple Music-abonnement. Eerder kondigde concurrent Spotify al een HiFi-abonnement aan.

Miani is geen bekende bron van Apple-geruchten. Wij raden daarom aan om zijn claims met een korreltje zout te nemen. Apple kondigde de AirPods Pro-oordopjes in 2019 overigens ook aan via een persbericht.

Dit weten we al over de nieuwe AirPods

De nieuwe AirPods zijn nog niet aangekondigd, maar we weten al een hoop over de nieuwe oordopjes. Uit gelekte informatie blijkt bijvoorbeeld dat de AirPods 3 qua design meer op de AirPods Pro gaan lijken. Dit betekent kortere steeltjes die uit je oren steken en een andere pasvorm.

Ook zouden de oordopjes ondersteuning krijgen voor Spatial Audio. Deze functie is momenteel alleen beschikbaar op de AirPods Pro en maakt surround sound mogelijk. Het lijkt hierdoor net alsof het geluid van muziek of films om je heen wordt afgespeeld.

Verder schijnen de AirPods 3 meer waterdicht te worden en ook de pasvorm schijnt erop vooruit te gaan. Wil je meer weten over de nieuwe Apple-oordopjes? In onderstaand artikel zetten we al onze verwachtingen voor de AirPods 3 op een rij.

Lees verder: AirPods 3: 7 verwachtingen voor de grote AirPods-upgrade van 2021