Nieuwe AirPods 3 komen eraan: ‘Apple onthult ze dinsdag’

Het Apple-event van dinsdag staat grotendeels in het teken van de iPhone 13-modellen, maar het blijft niet bij nieuwe iPhones. Apple kondigt bijvoorbeeld ook de nieuwe AirPods 3 aan, zo meldt Apple-analist Ming-Chi Kuo.

AirPods 3 aankondiging

Kuo is een zeer gerenommeerde Apple-analist. Vlak voor het Apple-event weet hij het zeker: op dinsdag 14 september is de aankondiging van de nieuwe AirPods 3. In februari 2019 was het voor het laatst dat de draadloze oortjes een update kregen.

Kuo herhaalt eerdere geruchten over de AirPods 3. Hij stelt dat de oortjes een vergelijkbaar ontwerp hebben met de AirPods Pro. Dat betekent dat de AirPods een kortere steel krijgen. Het is nog wel afwachten of ze ook de siliconen oortips bevatten.

Wat in ieder geval ontbreekt, zijn de ‘Pro’-functies. Kuo doelt hiermee waarschijnlijk op ruisonderdrukking en de transparantiemodus, die bij de AirPods Pro aanwezig zijn.

Een concept van de AirPods 3

AirPods 3-prijzen

De Apple-analist doet ook voorspellingen over de AirPods 3-prijzen. Hij schetst dat er twee scenario’s zijn. In het eerste scenario beschrijft Kuo dat Apple de AirPods 3 hoger prijst dan de huidige generatie AirPods. Het bestaande model (de AirPods 2) blijft te koop, tegen de huidige prijs van 229 euro (met draadloze oplaadcase).

In het tweede scenario verlaagt Apple de prijs van de huidige AirPods. De derde generatie AirPods zijn dan verkrijgbaar voor 229 euro. Dit is het prijskaartje dat de AirPods 2 nu heeft. Maar in ieder geval rekent Kuo erop dat de tweede generatie AirPods onderdeel blijven uitmaken van de line-up. Dit doet Apple voor klanten die de voorkeur geven aan het oudere ontwerp.

Morgenavond (dinsdag 14 september) vertelt Apple ons naar alle waarschijnlijkheid alles over de nieuwe AirPods.