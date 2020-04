‘Nieuwe AirPods verschijnen in mei, tegelijk met MacBook Pro 2020’

De derde generatie AirPods die eigenlijk bij het maart-event van Apple getoond zouden worden, zijn nu klaar om in mei gepresenteerd te worden. Maar om welke AirPods gaat het hier?



AirPods 2020 gerucht: release in mei?

Het gerucht is afkomstig van Jon Prosser, een relatief nieuwe naam als het om Apple-geruchten gaat, maar wel eentje die we de afgelopen maanden vaak voorbij hebben zien komen. Zo was Prosser de eerste die de releasedatum van de iPhone SE 2020 uitlekte en had hij het vaker goed op het gebied van Apple-geruchten.

In een tweet stelt Prosser dat de nieuwe AirPods ‘klaar om te gaan’ zijn, aangezien ze oorspronkelijk onthuld zouden worden op het maart-evenement van Apple. Die keynote heeft nooit plaatsgevonden door de coronacrisis. In plaats van een presentatie koos Apple er daarom voor om verspreid over april persberichten uit te sturen, waarin nieuwe producten werden onthuld.

Deze ‘nieuwe AirPods’ zouden mogelijk al in mei worden gepresenteerd, samen met de nieuwe MacBook Pro die ook op de planning staat in mei. Om welke AirPods het hier gaat, is echter nog onduidelijk. De afgelopen maanden hebben we een aantal geruchten gehoord over zogenaamde ‘AirPods Pro Lite’, een derde model van de populaire oordopjes.

Deze zou hetzelfde in-ear design hebben als de AirPods Pro, maar zonder de ruisonderdrukking. Daardoor zou de prijs omlaag gaan. Een andere optie is dat het hier simpelweg om de derde generatie van de AirPods gaat, aangezien Apple vorig jaar de tweede generatie uitbracht. Welke verbeteringen deze derde generatie krijgt, weten we nog niet. De AirPods Pro zijn nog relatief nieuw, dus is de kans klein dat Apple hier nu al een aangepaste versie van op de markt brengt.

Apple spreidt productaankondigingen

Als we in mei inderdaad nieuwe AirPods en een nieuwe MacBook Pro te zien krijgen, heeft Apple zijn productaankondigingen goed over het jaar verspreid. Na mei staat WWDC namelijk alweer op de planning: het grote jaarlijkse ontwikkelaarsevenement waar we naast iOS 14 en andere grote updates ook vermoedelijk Apples over-ear koptelefoon en de AirTag te zien krijgen. Door het coronavirus is dit de eerste keer dat WWDC volledig digitaal zal plaatsvinden.