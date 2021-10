AirPods 2 in prijs verlaagd: dit zijn de nieuwe prijzen

Deze week kondigde Apple de nieuwe AirPods 3 aan. Dat betekent ook goed nieuws voor de AirPods van de vorige generatie, want ze zijn goedkoper geworden.

AirPods 2 goedkoper

Afgezien van het nieuwe design lijken de AirPods van de derde generatie veel op de AirPods 2 uit 2019. Spectaculaire vernieuwingen zijn er niet, waardoor de AirPods 2 voor veel mensen nog steeds interessant zijn.

Zéker nu de AirPods 2 in prijs zijn verlaagd. Voorheen kostte de niet-draadloos oplaadbare variant in de Apple Store 179 euro. Nu is de prijs daar gezakt naar 149 euro. Dat is een stuk minder dan de gloednieuwe AirPods 3, die geprijsd zijn op 199 euro.

Bestel je de AirPods 2 ergens anders dan bij Apple, dan ben je vaak nog voordeliger uit. Op het moment van schrijven zijn ze bij Telefoonwereld het goedkoopst, waar ze 127 euro kosten. Ook bij Belsimpel.nl en Mobiel.nl zijn ze veel voordeliger dan in de Apple Store.

Benieuwd naar meer goede deals voor de AirPods 2? Je ziet in de AirPods prijsvergelijker:

Verschillen AirPods 3 en AirPods 2

Als gezegd zijn de verschillen tussen de AirPods 3 en AirPods 2 vrij klein. Een belangrijke verbetering van de AirPods 3 is de batterijduur: met een acculading geniet je zes uur lang van muziek, in plaats van vijf uur. Ook het oplaaddoosje heeft meer energie: die zorgt voor 30 uur luistertijd. Bij de AirPods 2 is dat 24 uur.

Andere verschillen zijn dat de AirPods 3 zweet- en waterbestendig zijn. Ze ondersteunen ook ruimtelijke audio en er is een druksensor. Verder verschilt het design, want bij de derde generatie AirPods 3 zijn de steeltjes korter.

Meer weten over de nieuwe AirPods? In dit artikel lees er er alles over:

