Pak snel je kans: de AirPods 2 zijn nu écht goedkoop

Ben je op zoek naar een setje oordopjes van Apple? Goed nieuws, want de AirPods 2 zijn nu écht goedkoop!

AirPods 2: zo goedkoop waren de oordopjes nog nooit

De AirPods 2 (of AirPods tweede generatie) zijn alweer een paar jaar geleden verschenen, maar desondanks kunnen de oordopjes nog prima mee. En nu helemaal, want zo goedkoop waren de AirPods 2 nog nooit.

Je hebt nu al een setje AirPods 2 voor 124,95 euro bij Amazon.nl. Koop je de AirPods 2 bij Apple dan betaal je 159 euro. Zo bespaar je dus zo’n 34 euro! Klik de op de button hieronder voor de aanbieding!

Zijn de oordopjes bij Amazon al uitverkocht? Of bestel je ze het liefst ergens anders? Bij Bol.com zijn ze ook in de aanbieding, maar dan betaal je ietsjes meer: 129 euro.

Let op, want beide aanbiedingen zijn niet onbeperkt geldig. Ook hier geldt weer: OP = OP. Ben je te laat en is de aanbieding al weg? Dan niet getreurd, want als je onze AirPods 2-prijsvergelijker bekijkt, heb je de oordopjes altijd goedkoop te pakken. Wel even opletten of je de AirPods 2 (uit 2019) koopt.

AirPods 2 in het kort

Met volle AirPods 2 kun je tot 5 uur aaneensluitend van je muziek genieten. De oortjes laden vanzelf op in de oplaadcase. Stop je de oortjes 15 minuutjes in de oplaadcase? Dan kun je weer 3 uur naar muziek luisteren. Met een volle oplaadcase kun je 24 uur muziek luisteren.

Daarnaast kunnen de AirPods 2 razendsnel met al je Apple-apparaten verbinden. Dankzij de H1-chip zijn ze ook handsfree te gebruiken met Siri. Je doet dit door ‘Hé Siri’ te roepen.

Even opletten: twee versies AirPods 2

Wel even opletten: op dit moment heeft zijn er twee soorten AirPods 2 te koop, een setje met een draadloze oplaadcase en een versie met het reguliere doosje. Deze aanbieding is voor de AirPods 2 met een reguliere oplaadcase.

Hiermee laden je AirPods 2 draadloos op in de opbergcase, maar het doosje zelf is niet draadloos oplaadbaar. Dit doosje moet je nog steeds opladen via de meegeleverde lightning-oplaadkabel.

AirPods upgraden

Wil je AirPods, maar ben je op zoek naar oordopjes mét ruisonderdrukking? Dan moet je bij de AirPods Pro 2 zijn. Die zorgen ervoor dat je geen last meer hebt van vervelend omgevingsgeluid. Wil je de AirPods Pro 2 zo goedkoop mogelijk? Check dan onze vergelijker voor de beste prijs!