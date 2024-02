Dit is waarom een AirPod sneller leeg is dan de andere

Gebruik je vaak AirPods? En heb je wel eens dat een AirPod sneller leeg is dan de andere? Wij vertellen je hoe dat komt.

Dit is waarom een AirPod soms sneller leeg is

Het is best vervelend als je AirPods leeg zijn, maar door ze even in je oplaaddoosje te stoppen kun je ze zo weer gebruiken. Maar heb je ook wel eens dat je ene AirPod sneller leeg is dan de andere? Vreemd toch? Helemaal niet, dit is waarom.

1. Check het oplaaddoosje

Wanneer een van je AirPods vaak leeg is, moet je meteen even checken of de desbetreffende AirPod wel goed kan opladen in het doosje. Wanneer je de AirPods in het oplaaddoosje stopt kan het gebeuren dat een van de ‘steeltjes’ niet goed contact maakt met de oplaadpunten. In dat geval wordt de AirPod niet helemaal opgeladen (of zelfs helemaal niet).

Dit kan verschillende oorzaken hebben. Het oplaaddoosje kan kapot zijn, maar dat zal het waarschijnlijk niet zijn. De kans is groter dat er zich vuil heeft opgehoopt in het doosje bij de contactpunten. Zit er veel stof in? Dat kun je eenvoudig verwijderen met een houten cocktailprikker. Zijn de contactpunten vies? Dan gebruik je een wattenstaafje eventueel met wat alcohol (96%) om het schoon te maken.

2. Welke functies zijn ingesteld op je AirPods?

Zijn je AirPods schoon en laden ze goed op? Dan is er nog een reden waarom een AirPod sneller leeg is dan de andere. Je kunt namelijk instellen wat er moet gebeuren als je de AirPods ingedrukt houdt, maar dit kan alleen bij de AirPods Pro. Stel je bijvoorbeeld Siri in op de AirPod links? En gebruik je de assistent vaak? Dan zal die AirPod sneller leeg zijn dan de andere.

3. Welke AirPod gebruik je vaker?

Ook wanneer je zo nu en dan een van je AirPods eventjes uitdoet (als je met iemand wilt praten) heeft invloed op de batterijduur. De AirPod die je dan wel in hebt is dan een stuk sneller leeg.

Toch liever échte AirPods kopen?

