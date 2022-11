AirDrop krijgt nieuwe functie in China: dat willen wij ook!

In China krijgt Airdrop op je iPhone een functie erbij. Eigenlijk moet Apple deze nieuwe optie op elke iPhone beschikbaar maken.

AirDrop krijgt nieuwe functie in China

Er zijn verschillende landen waar de iPhone specifieke functies heeft. Zo is het in Japan verplicht dat je een camerageluidje hoort wanneer je een foto maakt. En kunnen Amerikaanse iPhones gebruik maken van de snellere Ultra Wideband.

Bij Chinese iPhones is er ook iets speciaals aan de hand, want daar is de emoji van de Taiwanese vlag niet beschikbaar. Maar Apple gaat nu nog meer zaken bij Chinese iPhones aanpassen. Zo krijgt AirDrop nu de functie om slechts voor 10 minuten met iedereen bestanden te delen.

Deze functie komt dan wel in plaats van optie ‘Iedereen’. Het is dan niet meer mogelijk om AirDrop altijd detecteerbaar te maken. De opties ‘Ontvangen uit’ en ‘Alleen contacten’ blijven nog wel beschikbaar. Waarschijnlijk heeft Apple deze functie aangepast, omdat AirDrop in China werd gebruikt om posters en afbeeldingen door te sturen tegen de president Xi JinPing en de Chinese overheid.

De nieuwe functie zit in ieder geval in iOS 16.1.1 en de bèta van iOS 16.2. Het is daarnaast opvallend dat op dit moment de functie ook echt alleen op Chinese iPhones beschikbaar en het niet alleen een software-oplossing is.

Volgens Bloomberg heeft Apple wel plannen om de AirDrop-functie van China volgend jaar wereldwijd beschikbaar te maken. Maar dan hopen we wel dat de functie naast de drie huidige opties beschikbaar komt. Zodat je straks kunt kiezen uit:

Ontvangen uit;

Alleen contacten;

Iedereen;

Iedereen voor 10 minuten.

