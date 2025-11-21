Het is nu mogelijk om met AirDrop bestanden te sturen vanaf je iPhone naar een Android-toestel. Maar misschien gaat Apple hier nog een stokje voor steken.

AirDrop tussen iPhone en Android is nu beschikbaar (maar voor hoe lang?)

Het versturen van foto’s en andere bestanden gaat altijd heel makkelijk tussen twee iPhones. Maar als een van je vrienden een toestel met Android heeft is het vaak een stuk lastiger. Dan pak je meestal maar even een chat-app erbij om het bestand door te sturen.

Maar dat hoeft sinds kort niet meer. Tenminste, niet als je een Google Pixel 10 Android-toestel hebt. Je kunt dan de nieuwe Quick Share-functie gebruiken om bestanden te delen met iPhones (en andersom). Om precies te zijn werkt AirDrop tussen de iPhone en Android op de Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL en de Pixel 10 Fold.

Daarnaast werkt AirDrop alleen tussen een iPhone en Android-toestel als je de instelling eerst op ‘Iedereen gedurende 10 minuten’ zet. Dat doe je op de volgende manier op de iPhone:

Open de ‘Instellingen’ op je iPhone;

Ga naar ‘Algemeen >AirDrop’;

Selecteer de optie ‘Iedereen gedurende 10 minuten’.

Als iemand je dan een bestand vanaf een Android-toestel stuurt, ziet dat er precies hetzelfde uit als vanaf een iPhone. Om bestanden te ontvangen op de Pixel 10 moet je bij Quick Share de optie ‘Iedereen gedurende 10 minuten’ aanzetten. Dat doe je via ‘Instellingen > Quick Share > Wie met jou kan delen’.

AirDrop tussen Android en iPhone: voor hoe lang nog?

De functie is overigens niet in samenwerking met Apple gemaakt. Google zegt dat het zijn eigen implementatie gebruikt van AirDrop. Het is nog onduidelijk wat Apple’s standpunt hierover is. Apple heeft in het verleden doorgaans geen ondersteuning geboden voor externe oplossingen die de samenwerking tussen iPhone- en Android-toestellen mogelijk maken.

Dit is AirDrop

AirDrop is zonder twijfel de makkelijkste manier om bestanden met elkaar te delen, of het nou om foto’s, documenten, interessante podcasts of telefoonnummers gaat. AirDrop kan vrijwel alle soorten bestanden verzenden en de functie werkt met alle Apple-apparaten samen. Zo kun je bijvoorbeeld een telefoonnummer van je iPhone naar Mac versturen, en vice versa.

