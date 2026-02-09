Goed nieuws voor iPhone-bezitters, want AirDrop wordt straks nog een stuk beter. Dit gaat er binnenkort veranderen!

AirDrop wordt binnenkort veel beter – en dat komt niet door Apple

AirDrop is zo’n functie die je pas echt mist als je hem niet hebt. Het is een van de makkelijkste manieren om bestanden als foto’s te versturen én te ontvangen.

Het delen van foto’s en bestanden tussen twee iPhones is daarmee een fluitje van een cent. Maar zodra er één persoon met een Android-toestel in je vriendengroep zit, wordt het allemaal een stuk omslachtiger. Voor je het weet open je dan toch maar weer een chat-app om je bestanden even snel door te sturen.

Toch heeft Android op de Pixel-telefoons sinds eind vorig jaar een vergelijkbare functie, genaamd Quick Share (voorheen Dichtbij delen). Deze functie werkt samen met de AirDrop-functie op de iPhone. Je kunt daarmee bestanden, zoals foto’s eenvoudig delen tussen Android- en Apple-toestellen.

Google heeft volgens verschillende bronnen nu bevestigd dat de functie naar meer Android-toestellen komt. Dat betekent dat je straks makkelijker via Airdrop je foto’s of andere bestanden kunt delen met je vrienden die een Android-toestel hebben. Een prima upgrade dus!

Het is nog wel even afwachten naar welke smartphones de functie precies komt, want Google heeft nog geen concrete toestellen genoemd. Als we mogen gissen, zal de functie waarschijnlijk op Samsung toestellen beschikbaar komen.

AirDrop: van iPhone naar Android (maar zonder Apple)

Google heeft deze AirDrop-achtige functie voor Android overigens niet samen met Apple gemaakt. Het bedrijf zegt een eigen versie van AirDrop te gebruiken. Hoe Apple daar precies tegenaan kijkt, is niet duidelijk.

In het verleden stond Apple meestal niet te springen om dit soort oplossingen die iPhones en Android-toestellen beter met elkaar laten samenwerken. Maar de functie is alweer een tijdje beschikbaar op Pixel-telefoons en tot nu toe heeft Apple hier nog niets tegen gedaan.

