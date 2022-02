Apple koopt start-up AI Music die muziek met je hartslag synchroniseert

Apple heeft afgelopen week de Britse start-up AI Music overgenomen. Dit bedrijf houdt zich bezig met muziek die zich aanpast aan jouw mood door je hartslag te meten. In dit artikel legt iPhoned alles uit over de overname en wat Apple er in de toekomst mogelijk mee doet.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

AI Music genereert muziek gekoppeld aan je hartslag

Apple heeft weer een nieuwe start-up toegevoegd aan de familie. ‘AI Music’ is al sinds 2016 bezig om dynamische rechtenvrije muziek automatisch te genereren via kunstmatige intelligentie. Het meest opvallende onderdeel van deze start-up is de ‘Infinite Music Engine’. Deze software luistert naar jouw hartslag en zet dit over in beats per minute (BPM). Vervolgens koppelt het systeem de juiste muziek aan jouw energielevel of aan bijvoorbeeld je stressniveau.

Wat is er mogelijk met deze AI-technologie?

De start-up richtte zich oorspronkelijk met deze hartslag-technologie op twee groepen: marketeers en sporters. Eerstgenoemde koppelt met deze technologie geluidsadvertenties aan jouw stemming. Hierdoor komt een reclame na bijvoorbeeld een podcast niet meer té schreeuwerig over. De fitnessmarkt, die de hartslagmeter al gebruikt om bewuster te sporten, is ook een goede match voor deze software. Denk hierbij aan een integratie bij apps als Apple Fitness, die de muziek automatisch aan jouw rentempo koppelt.

Ook bijvoorbeeld wandelaars profiteren hiervan. Je loopt nooit meer uit de maat als je tempo exact overeenkomt met de muziek op je koptelefoon. Hierdoor marcheer je altijd met je eigen ‘groovy’ pas over straat.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Een futuristische toepassing

‘AI Music’ is niet alleen bezig om de hartslagmeter te combineren met een muziektempo. Ook de zogenoemde ‘personalised remixing‘ is een interessante, maar controversiële, technologie voor de apps van Apple. Deze moet op maat gemaakte muziek genereren, maar transformeert in werkelijkheid een bestaand nummer om tot een andere tempo of een ander genre of geheel nieuw nummer. De stijl van het liedje wordt dan natuurlijk automatisch gekoppeld aan jouw hartslag. Een mogelijke futuristische toepassing is dat je jouw favoriete nummer in de ochtend als rustig folk-liedje hoort. Als je terugfietst van je werk, staat hetzelfde nummer in een punk-mood met heftigere gitaren.

Dit brengt echter vele problemen omtrent auteursrechten met zich mee. Bovendien is de muziekindustrie net herstellende van het desastreuse downloadtijdperk onder Napster en µTorrent. Het is dus de vraag of muzikanten überhaupt hun muziek uitlenen om uiteindelijk vervangen te worden door een creatieve robot.

Een iets minder theoretisch-filosofische toepassing van de software van AI Music is het genereren van achtergrondmuziek voor de slideshows van Apple Foto’s. Ook voor simpele games die op verschillende tijden een andere soundtrack vereisen, is de gegenereerde muziek handig. Zo zit je bijvoorbeeld in hyperfocus bij een solopotje Call Of Duty, of speel je juist heel relaxed met je vrienden hetzelfde spel.

Wat is Apple’s nieuwe stap met AI Music?

Apple integreert AI Music hoogstwaarschijnlijk in Apple Music. Het bedrijf doet vaker overnames waarvan we jaren later pas de uitwerking zien. We zijn dus benieuwd waar we de techniek daadwerkelijk terugvinden. De meeste streamingdiensten zijn al een tijd op zoek naar de meest naadloze luisterervaring voor hun gebruikers en Apple lijkt hiermee een volgende grote stap te zetten. Waar concurrent Spotify het volledig op algoritmische playlists gooit, lijkt Apple Music met deze overname zich meer te storten om een ‘soundtrack van je leven’ te creëren. Onlangs nam Apple ook al de klassieke-muziekdienst Primephonic over.