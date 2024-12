AI bestuurt je Mac en gebruikt jouw apps: cool of doodeng?

Het is zover: AI bestuurt je Mac alsof het een mens is. De eerste tool die dit mogelijk maakt is nu beschikbaar en binnenkort volgen meer opties. In dit artikel leggen we uit wat het is en wat je er aan hebt.

AI bestuurt je Mac: handen vrij

AI-tools nemen steeds meer taken over en de volgende stap is dat AI je complete Mac gaat besturen. AI-bedrijf Anthropic heeft hier nu de primeur mee met ‘computer use’. Zijn AI-model Claude kan het scherm van een computer bekijken, de muis bewegen, klikken en toetsen indrukken. Precies zoals een mens een computer gebruikt dus.

Hoewel Anthropic de eerste is, zijn de andere grote AI-bedrijven druk bezig om vergelijkbare tools uit te brengen. OpenAI legt de laatste hand aan Operator, dat computers bestuurt om opdrachten uit te voeren. Ook Google lijkt in een vergevorderd stadium te zijn met zijn versie van deze technologie, maar legt de focus mogelijk eerst op Android-smartphones.

Waarom zou je dat willen?

Deze tools zijn voorbeelden van AI Agents, die autonoom opdrachten uitvoeren namens jou. Hoewel elke AI-tool een opdracht kan uitvoeren, kan een AI Agent zelfstandig verschillende opvolgende opdrachten uitvoeren om tot een doel te komen. Met deze technologie kan AI alle apps op je computer gebruiken om dat doel te bereiken.

De mogelijkheden zijn in theorie eindeloos. Elke keer als je ergens niet uitkomt, of er geen zin in in hebt: vraag je het de AI. Werk je met Excel en kom je er niet uit? Dan zou je een AI kunnen vragen om de sheet voor jou in te vullen op een specifieke manier. Of je vraagt of de AI een stapel afbeeldingen op je computer te openen in een fotobewerking-app om daar een reeks standaard handelingen uit te voeren en de afbeeldingen weer op te slaan in een apart mapje. Je kunt een AI in theorie zelfs vragen om regelmatig wat op je verschillende sociale media te plaatsen.

De technologie kan natuurlijk ook een hoop betekenen voor de toegankelijkheid van moderne technologie, voor mensen die geen muis of toetsenbord kunnen besturen.

Hoe ga ik aan de slag?

Op dit moment kun je alleen computer use van Anthropic gebruiken en dat is voor de meeste mensen nog te ingewikkeld. Het is niet zo makkelijk als een app downloaden en inschakelen. Je kunt hier informatie vinden over hoe je computer use installeert en gebruikt. Dit gaat nog om bètasoftware, waardoor het traag en foutgevoelig is.

Maar zodra OpenAI en Google zich ook in de strijd gooien, kun je verwachten dat deze tools steeds simpeler en toegankelijker worden.

Zijn er ook risico’s?

Let wel goed op, want bij het gebruik van dergelijke tools zijn veel risico’s verbonden. Je geeft in principe toegang tot je persoonlijke computer met alle persoonlijke informatie, die waarschijnlijk ook nog eens verbonden is aan het internet. Hoewel de AI Agent met deze middelen in theorie heel veel opdrachten kan volbrengen, kan het ook veel kwaad doen.

We weten allemaal hoe onlogisch een AI zich soms kan gedragen. Denk aan het hallucineren van informatie om maar tot een bevredigend antwoord te komen. In het geval van een reactie op een zoekopdracht is dat relatief onschuldig, maar een irrationele AI die los gaat op je Mac is enger. Wat als je even niet kijkt en de AI je foto’s wist, het wachtwoord van je e-mail aanpast of misschien zelfs iets illegaals doet?

Dit is de toekomst

Anthropic geeft zelf ook toe dat zijn AI soms nog rare acties doet om tot een oplossing te komen, maar zoals gezegd gaat dit om een bètaversie. De afgelopen jaren heeft bewezen dat de ontwikkeling van deze technologie plots heel snel kan gaan. Klinkt het nu nog raar om een AI toegang te geven tot je persoonlijke computer, dan is dat over een jaar misschien wel de normaalste zaak van de wereld.

Denk er maar vast over na welk bedrijf je hiermee vertrouwt, of dat je wacht tot Apple Intelligence het ondersteunt. De eerste versie van Apple Intelligence komt in ieder geval in april 2025 naar je iPhone. Zelfs je auto moet er aan geloven.