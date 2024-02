Tim Cook bevestigt: ‘Groot nieuws op gebied van AI bij Apple dit jaar’ 

Er gingen al geruchten dat Apple grote veranderingen op het gebied van AI gaat doorvoeren en Tim Cook bevestigt dit nu. Dit weten we al!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple is druk bezig met AI

Er is deze week een bijeenkomst gehouden, waarbij Tim Cook een aantal vragen over de toekomst van het bedrijf heeft beantwoord. Tijdens de bijeenkomst werden de financiële resultaten van het bedrijf gedeeld, maar kregen aanwezigen ook de kans om vragen te stellen. Dat is altijd het geval, maar Tim Cook heeft nu voor het eerst bevestigd dat Apple op de achtergrond druk bezig is met AI.

Lees ook: Apple pauzeert de ontwikkeling van iOS 18 – dit is er aan de hand

In vergelijking met bedrijven als Microsoft en Google blijft Apple vooralsnog achter op het gebied van kunstmatige intelligentie. Het is daarom de verwachting dat Apple dit jaar een grote inhaalslag maakt door nieuwe AI-functies te verwerken in iOS 18. Dat wordt naar verluidt de grootste update voor je iPhone in jaren. Tim Cook lijkt dat nu te bevestigen, want hij deed de volgende uitspraak tijdens de bijeenkomst:

“As we look ahead, we will continue to invest in these and other technologies that will shape the future. That includes artificial intelligence, where we continue to spend a tremendous amount of time and effort and we’re excited to share the details of our ongoing work in that space later this year.“ Tim Cook

Opvallende uitspraak Tim Cook

Dat Tim Cook deze uitspraak doet is opvallend, want hij heeft nog niet eerder aangegeven dat Apple bezig is met AI. De term artificial intelligence is tot nog toe zelfs vermeden bij Apple, maar daar is nu dus verandering in gekomen. Hiermee lijkt Tim Cook te reageren op critici, die noemen dat Apple steeds verder achterloopt op concurrenten op het gebied van kunstmatige intelligentie.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Volgens Tim Cook wordt er op dit moment dus enorm veel tijd besteed aan het ontwikkelen van nieuwe AI-functies. Vooral Siri krijgt er volgens geruchten veel functies bij. De spraakassistent krijgt in iOS 18 naar verluidt een betere integratie met de Opdrachten-app. Daardoor kan Siri veel meer taken uitvoeren én kunnen er meerdere handelingen in één keer worden uitgevoerd.

Dit is wanneer iOS 18 verschijnt

Andere apps als Apple Music, Berichten en Foto’s krijgen er vermoedelijk ook handige AI-functies bij. Die zien we waarschijnlijk pas terug in iOS 18, de grote iPhone-update van het jaar. Apple heeft dus nog wel even de tijd om grote stappen te zetten op het gebied van kunstmatige intelligentie, want de update verschijnt pas in september. Een paar maanden eerder onthult Apple iOS 18 al, dat gebeurt in juni.

Lees ook: Apple sluit Siri-kantoor – dit betekent het voor de spraakassistent

Apple presenteert de nieuwe software doorgaans tegelijk met de nieuwe iPhone en Apple Watch op de WWDC. Dat betekent dat we nog een paar maanden moeten wachten, totdat we weten welke AI-functies er allemaal naar je iPhone komen. Wil je niet zo lang wachten en ben je nu al benieuwd naar iOS 18? Lees dan hier wat we al weten over de grootste update voor je iPhone in jaren!

Wil je op de hoogte blijven van al het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.