Yannick Chalkiopoulos
25 september 2025, 15:33
2 min leestijd
Werkt de Agenda-app niet meer op je iPhone? Dat komt door deze update

Heb je problemen met de Agenda-app op je iPhone? Dan ben je niet de enige, want deze problemen worden veroorzaakt door een recente update.

Agenda-app heeft problemen

Gebruik je de Agenda-app op je iPhone regelmatig? In dat geval is de kans groot dat je sinds kort last hebt van een vervelend probleem. Bij veel gebruikers werkt de zoekfunctie niet meer naar behoren in de Agenda-app. Met deze optie is het mogelijk om naar afspraken, evenementen en andere activiteiten in de agenda te zoeken. Dat is sinds kort niet meer het geval, want het gaat om een probleem in iOS 26.

Apple heeft iOS 26 uitgebracht op maandag 15 september. Met de update komen veel veranderingen naar je iPhone, zo krijgt het besturingssysteem een nieuwe interface en worden vrijwel alle applicaties uitgebreid met meer functies. Nu blijkt dat met iOS 26 ook een probleem naar je iPhone komt, want de Agenda-app werkt niet meer naar behoren bij veel gebruikers. Merk je dat de zoekfunctie bij de Agenda-app geen resultaten laat zien? Dat komt door een softwarefout in iOS 26.

agenda zoeken iphone

Zoekfunctie in iOS 26

Het uitrollen van grote updates gaat doorgaans gepaard met een aantal softwarefouten. Dat is bij iOS 26 niet anders, want de Agenda-app werkt in de nieuwste softwareversie voor de iPhone niet meer naar behoren. De applicatie beschikt over een zoekfunctie, waarmee je snel kunt zoeken naar bepaalde activiteiten. Dat is in iOS 26 tijdelijk niet mogelijk, want de applicatie toont geen resultaten na het invoeren van een zoekopdracht.

Het is duidelijk dat het om een softwarefout in iOS 26 gaat, omdat het probleem speelt op verschillende iPhones. Er zijn klachten binnengekomen van gebruikers met een iPhone 13 mini tot en met de nieuwe iPhone 17 Pro, op deze toestellen werkt de zoekfunctie van de Agenda-app niet meer. Dit geldt niet voor alle gebruikers, het probleem lijkt willekeurig voor te komen. Heb je iOS 18.7 geïnstalleerd in plaats van iOS 26? Dan heb je vermoedelijk geen last van de problemen met de Agenda-app.

agenda apple weeknummers

iOS 26.1 biedt (nog) geen oplossing

Apple heeft inmiddels gereageerd op de problemen met de Agenda-app op de iPhone. Het bedrijf is op de hoogte van de softwarefout en werkt aan een oplossing. Deze komt pas met een latere update naar je iPhone, waardoor je de zoekfunctie voorlopig niet kunt gebruiken. De eerste testversie van iOS 26.1 is al verschenen voor ontwikkelaars, maar in deze update heeft Apple de problemen met de Agenda-app nog niet verholpen.

Het is de verwachting dat Apple de softwarefout in een latere testversie van iOS 26.1 alsnog oplost. Het gaat om een relatief groot probleem, waar veel gebruikers last van hebben. Zeker nu Apple heeft gereageerd op de softwareproblemen, is de kans groot dat de oplossing niet lang meer op zich laat wachten. Volgende maand verschijnt iOS 26.1 al, waarmee grote veranderingen naar je iPhone komen. Ben je benieuwd wat je kunt verwachten van de update? Lees hier alles over iOS 26.1! Schrijf je ook in voor onze nieuwsbrief, zodat je geen enkele update mist:

Software iOS 26 Apple

