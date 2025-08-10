Heb je wel eens willen weten waar politici of bekende journalisten naar luisteren op Spotify? Zoek niet verder! Hier vind je al hun guilty pleasures!

Guilty pleasures: dit zijn de Spotify-afspeellijsten van politici en meer

Net als de rest van de wereld, luisteren politici en andere bekende mensen maar al te graag naar Spotify. Maar naar welke muziek luisteren ze dan? Dat vertelt de website Panama Playlists je. Hier ontdek je de guilty pleasures van Amerikaanse politici tot bekende mensen uit de tech-industrie.

Neem nu JD Vance, de Amerikaanse vicepresident. Onder zijn zorgvuldig gekozen nummers staan hits als ‘I Want It That Way’ van de Backstreet Boys en ‘What Makes You Beautiful’ van One Direction. Twee grote boybands, waar menig tienermeisje in de jaren negentig verliefd op was.

Terwijl Karoline Leavitt, woordvoerder van het Witte Huis, naar nummers als ‘Run the World (Girls)’ van Beyoncé en ‘Girls Just Want to Have Fun’ van Cyndi Lauper luistert.

Maar ook tech-bazen hebben toch best wel verrassende muzieksmaken. Sam Altman (de grote naam achter OpenAI) geniet van ‘Get Ur Freak On’ van Missy Elliott, terwijl Chris LaCivita (campagneleider van Trump) geniet van legendarische filmmuziek van John Williams. En mediafiguren als Kashmir Hill (New York Times) laten hun alternatieve kant zien met muziek van Aphex Twin.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Zo zijn de afspeellijsten van Spotify gevonden

De eigenaar van de website heeft op een slinkse wijze de data kunnen bemachtigen. Hij heeft de echte accounts van deze bekende mensen op Spotify gevonden en de publiek gedeelde afspeellijsten opgeslagen. Sommige hadden zelfs de optie aanstaan dat je kon zien naar welke nummers ze onlangs hebben geluisterd.

pretty clever



someone who claims to have scraped public listening data from a number of public figures — politicians, celebrities, journalists — spun up their alleged playlists and made it into a site



thankfully mine isnt too embarrassing but others…https://t.co/3LBhzY1UQm pic.twitter.com/5Hf1FHhp3u — rat king 🐀 (@MikeIsaac) July 30, 2025

Natuurlijk weet je nooit honderd procent zeker of het ook daadwerkelijk de afspeellijsten zijn van die personen, maar Mike Isaac van de New York Times heeft al op X (voormalig Twitter) toegegeven dat de afspeellijst van hem klopt.

Meer over Spotify