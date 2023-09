Nieuwe behuizing: dit zijn de afmetingen van de iPhone 15 en 15 Pro

Apple lanceert de iPhone 15 binnenkort, maar wat zijn de afmetingen van de nieuwe telefoons? Wij vertellen je alles over de behuizing van de nieuwe toestellen.

Weinig veranderingen bij de iPhone 15

De iPhone 15 wordt morgen pas officieel onthuld, maar door geruchten weten we al veel van de nieuwe telefoons. Volgens eerdere geruchten wordt de behuizing van de volgende iPhone iets aangepast, zo krijgt de iPhone 15 dunnere schermranden dan we nu bij de iPhone 14 zien. Hierdoor wordt het scherm van de nieuwe iPhone iets groter, maar blijven de afmetingen van de iPhone 15 vrijwel onveranderd.

De iPhone 15 krijgt naar verluidt een gewicht van 171 gram, dat is iets lichter dan de iPhone 14. De dikte van de telefoon is volgens geruchten precies hetzelfde als bij zijn voorganger: 7,8 millimeter. De afmetingen van de iPhone 15 zijn verder vrijwel gelijk als bij de iPhone 14, zo is de hoogte 147,6 millimeter en de breedte 71,6 millimeter. Over de iPhone 15 Plus zijn er (nog) geen afmetingen gelekt.

iPhone 15 Pro (Max) wordt lichter

De behuizing van de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max wordt wel flink aangepast, de telefoons krijgen namelijk voor het eerst een titanium behuizing. Dat heeft een aantal voordelen, zo is titanium een stuk lichter dan de roestvrij stalen behuizing van eerdere iPhones. De iPhone 15 Pro (Max) weegt daarom een stuk minder dan de iPhone 14 Pro (Max).

De behuizing van de iPhone 15 Pro weegt naar verluidt 188 gram, tegenover 206 gram bij de iPhone 14 Pro. Bij de iPhone 15 Pro Max is het verschil nog wat groter, de telefoon weegt nog maar 221 gram. De iPhone 14 Pro Max heeft een gewicht van 240 gram, de nieuwe iPhones zijn dit jaar dus een stuk minder zwaar. Hierdoor liggen de nieuwe Pro-modellen waarschijnlijk veel fijner in de hand.

Maar: Pro-modellen zijn wel dikker

De iPhone 15 Pro (Max) wordt dus minder zwaar, maar is wel iets dikker dan de iPhone 14 Pro (Max). Zowel de iPhone 15 Pro als de iPhone 15 Pro Max heeft volgens geruchten een dikte van 8,25 millimeter, bij de iPhone 14 Pro (Max) was dit 7,85 millimeter. Verder zijn de afmetingen van de iPhone 15 Pro met een hoogte van 146,6 millimeter en een breedte van 70,6 millimeter vrijwel gelijk aan zijn voorganger.

Hetzelfde geldt voor de iPhone 15 Pro Max, ook daar zijn de afmetingen nagenoeg onveranderd. De telefoon heeft naar verluidt een hoogte van 159,9 millimeter en een breedte van 76,7 millimeter. Bij de nieuwe Pro-modellen veranderen dus voornamelijk de dikte en het gewicht van het toestel.

iPhone 15 wordt morgen onthuld

Geruchten voorspellen dus weinig grote veranderingen bij de afmetingen van de iPhone 15. We hoeven niet lang meer te wachten op de definitieve afmetingen van de telefoon, want morgen onthult Apple de iPhone 15. Dat gebeurt tijdens het Wonderlust-evenement, dat morgenavond om 19.00 uur plaatsvindt.

De specificaties bevestigen wel dat de iPhone 15 Pro (Max) een nieuwe titanium behuizing krijgt. Ben je enthousiast over de nieuwe behuizing en ben je van plan om de iPhone 15 te kopen? Of wil je alvast meer weten over de nieuwe iPhones? We hebben hier alle geruchten over de iPhone 15 en over de iPhone 15 Pro Max voor je onder elkaar gezet!

