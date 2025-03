Nieuwe afbeelding laat zien hoe dun de iPhone 17 Air echt wordt

Er is een afbeelding verschenen waarop de iPhone 17 Air wordt vergeleken met de iPhone 17 Pro, zodat je kunt zien hoe dun die wordt.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Afbeelding laat zien hoe dun de iPhone 17 Air wordt

Op social media heeft Twitter-gebruiker Majin Bu onlangs een afbeelding gedeeld waarin de dikte van de iPhone 17 Air wordt vergeleken met die van de iPhone 17 Pro. Op deze foto ziet de iPhone 17 Air er echt heel erg dun uit.

Het zijn natuurlijk dummy-modellen, maar ze geven wel ongeveer de afmetingen van de echte toestellen weer. Vergeleken met de iPhone 17 Pro lijkt de iPhone 17 Air zelfs bijna de helft dunner. Je kunt de gelekte afbeelding van de iPhone 17 Air en de iPhone 17 Pro hieronder bekijken.

iPhone 17 Pro and iPhone 17 Air in comparison pic.twitter.com/Xtgz1j1nMN — Majin Bu (@MajinBuOfficial) March 25, 2025

De dunste iPhone tot nog toe

De nieuwe iPhone 17 Air zal naar verwachting zo’n 5,5 mm dik zijn, terwijl de iPhone 17 Pro waarschijnlijk een dikte van 8,725 mm zal krijgen. Dit is een lichte toename ten opzichte van de iPhone 16 Pro die 8,25 mm dik is. De afbeelding laat goed zien hoe dun de nieuwe iPhone 17 Air echt zal zijn.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Geruchten over het design

Volgens eerdere geruchten heeft de iPhone 17 Air aan de achterkant links een enkele camera en rechts een microfoon en LED-flitser. Deze zitten allemaal in een langwerpig camera-eiland, dat nogal lijkt op de balk aan de achterkant van Google Pixel-telefoons.

Andere geruchten geven aan dat de iPhone 17 Air een 6,6-inch tot 6,7-inch display krijgt, wat betekent dat het toestel groter zal zijn dan de iPhone 17 (6,3 inch) maar kleiner dan de iPhone 17 Pro Max (6,9 inch). Of deze geruchten kloppen, blijft voorlopig nog even afwachten. De iPhone 17 Air verschijnt later dit jaar en is de dunste iPhone van Apple tot nog toe.