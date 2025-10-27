Helaas: Apple Kaarten krijgt er binnenkort waarschijnlijk advertenties bij

Slecht nieuws als je regelmatig Apple Kaarten gebruikt, want de navigatiedienst krijgt er binnenkort advertenties bij. Zo ziet dat eruit!

Advertenties in Apple Kaarten

Er komen meer advertenties naar je iPhone, iPad en Mac! Volgens de doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman wordt Apple Kaarten binnenkort uitgebreid met advertenties. Apple is van plan om gesponsorde zoekresultaten toe te voegen aan de navigatiedienst. Dat zou een grote verandering zijn, omdat je Apple Kaarten nu nog reclamevrij kunt gebruiken. Vanaf 2026 is dat waarschijnlijk niet meer het geval.

We hoeven niet lang meer te wachten op de advertenties, volgens Gurman verschijnen ze begin 2026 al in Apple Kaarten. Je ziet de reclame niet standaard in de navigatiedienst, in plaats daarvan zie je gesponsorde content als je een bepaalde zoekopdracht invoert. Bij de App Store heeft Apple al soortgelijke advertenties toegevoegd, Apple Kaarten volgt naar verluidt over een aantal maanden.

In de App Store kunnen ontwikkelaars al advertenties inkopen, die bij bepaalde zoekopdrachten worden getoond. Tegen betaling verschijnen deze gesponsorde zoekresultaten boven de andere opties. Je herkent deze betaalde resultaten aan een blauw label met ‘Reclame’. Zo weet je dat het om gesponsorde content gaat, de kans is groot dat de advertenties in Apple Kaarten op dezelfde manier verschijnen.

Voor ontwikkelaars en bedrijven wordt het mogelijk om tegen betaling op bepaalde termen beter vindbaar te worden in Apple Kaarten. Restaurants kunnen Apple bijvoorbeeld betalen om op specifieke gerechten bovenaan te verschijnen bij de zoekresultaten. Op deze manier probeert Apple meer inkomsten binnen te halen, zonder abonnementskosten zoals iCloud te verhogen. Voor gebruikers blijft het duidelijk dat het om reclame gaat door het blauwe label onder de gesponsorde zoekresultaten. Zo ziet dat eruit in de App Store:

Apple Kaarten in iOS 26

Het is dus niet voor het eerst dat Apple gesponsorde zoekresultaten aan een applicatie toevoegt. Waar bij de App Store betaalde content direct op het beginscherm verschijnt, is dat bij Apple Kaarten vermoedelijk niet het geval. Je ziet de advertenties alleen als je een zoekopdracht invoert. De eerste resultaten die dan worden getoond zijn vanaf begin 2026 gesponsord. Apple brengt deze verandering waarschijnlijk met een tussentijdse update naar Apple Kaarten.

Begin 2026 staan iOS 26.4 en iOS 26.5 op de planning, waardoor de kans groot is dat de advertenties met één van deze softwareversies naar Apple Kaarten komen. Apple heeft met iOS 26 al veel veranderingen naar de navigatiedienst gebracht. Het bedrijf heeft Apple Kaarten voorzien van een nieuw ontwerp en meer functies. Lees hier alles over Apple Kaarten in iOS 26! Wil je geen enkele update van Apple missen? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft!