App Store toont nu omstreden advertenties voor casino-apps

Apple liet eerder deze week weten dat de App Store nóg meer gevuld gaat worden met reclame. Ontwikkelaars zijn nu boos. Het blijkt namelijk voor een groot deel te gaan om advertenties van casino-apps.

Apple voert meer advertenties door in App Store

Apple kondigde deze week aan dat het meer advertenties in de App Store gaat tonen. Deze zijn te zien in het tabblad ‘Vandaag’ en bij ‘Meer apps die je misschien leuk vindt’. Dit zou ontwikkelaars blij moeten maken, gezien ze hun apps op meer plaatsen kunnen aan de man kunnen brengen.

Echter, omdat er nu met name veel advertenties van casino-apps op deze plekken geplaatst worden, zijn ontwikkelaars en Apple-fans allesbehalve blij met deze ontwikkeling.

Niet iedereen is blij met casino-apps advertenties

Verschillende prominente ontwikkelaars hebben op Twitter hun beklag gedaan over de advertenties voor casino-apps in hun App Store. Onder andere Marco Arment en Simon Støvring klaagden over deze ‘onsmakelijke reclames’ in dezelfde feed als hun apps.

Apple biedt adverteerders de mogelijkheid om hun advertentie te tonen in andere app-categorieën dan die van hun eigen app. Daar zit volgens deze app-bouwers precies het probleem. De advertenties voor casino-apps in de App Store verschijnen in lijsten voor niet-gerelateerde apps.

Can you imagine having $48.2 billion cash on hand and YET still thinking "ah yes, those House of Fun Casino ads will grow our bottom line, let's do it" pic.twitter.com/j1k6WT8i2H — Federico Viticci (@viticci) October 26, 2022

Felle kritieken op App Store leiden tot nostalgie

Het is überhaupt de vraag of het moreel verantwoord is om zoveel gok-reclames te tonen op een plek waar ook veel kinderen en mensen met gok-problemen zullen komen. Voor Apple is deze nieuwe adverteer-optie een nieuwe bron aan inkomsten. Het bedrijf verdient nu namelijk dubbel aan deze casino-apps; zowel via de advertenties, als via in-app-aankopen. Over dat laatste klaagde Spotify eerder deze dag al.

De app-ontwikkelaars zijn weemoedig naar de tijden dat Apple nog door Steve Jobs geleid werd. In augustus wist Apple-analist Mark Gurman al dat het bedrijf de advertentie-inkomsten wilde gaan verdrievoudigen. Apple heeft dit nu ook daadwerkelijk uitgevoerd. De tech-gigant heeft nog geen reactie gegeven op de boze berichten. Dezelfde Gurman meldde tevens dat er binnenkort ook advertenties in Apple Kaarten zouden komen. Ben jij het eens met dit nieuwe winstmodel van Apple?

