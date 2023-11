Helaas: YouTube gaat het gebruik van adblockers verbieden

Vermijd jij reclames op YouTube door het gebruik van adblockers? Dan hebben we slecht nieuws, want dat is binnenkort niet meer toegestaan.

YouTube staat adblockers niet meer toe

Het gebruik van een adblocker is een makkelijke manier om advertenties te omzeilen op YouTube. Als je een adblocker heb geïnstalleerd en YouTube via de website bezoekt, heb je geen last meer van reclames. Handig, zeker nu het videoplatform steeds meer reclames toevoegt aan de gratis versie. Helaas zijn adblockers binnenkort niet meer toegestaan op YouTube.

Het bedrijf heeft namelijk aangekondigd dat het wereldwijd verboden wordt om adblockers te gebruiken op YouTube. Gebruik je toch een adblocker? Dan krijg je geen video’s meer te zien op het platform. Deze video’s verschijnen pas weer als je de adblocker hebt uitgeschakeld, waardoor je niet meer onder de advertenties uitkomt. Om YouTube reclamevrij te gebruiken ben je straks afhankelijk van een abonnement.

Alternatief: abonnement afsluiten op YouTube

Met de nieuwe maatregel probeert YouTube meer te verdienen aan advertenties, de belangrijkste inkomstenbron van het platform. Als je geen reclames wilt zien heb je de optie om een betaald abonnement af te sluiten. Naast verborgen advertenties krijg je er bij een abonnement nog meer voordelen bij. Zo kun je video’s op de achtergrond afspelen en offline bekijken én krijg je toegang tot YouTube Music.

Voor een maandabonnement leg je wel een behoorlijk bedrag neer, je betaalt namelijk maar liefst 15,99 euro per maand. Als je via de website van YouTube een abonnement afsluit is dat iets minder, je betaalt dan 11,99 euro. Voorheen bood YouTube ook Premium Lite aan, een goedkoper abonnement van 6,99 euro per maand. In september maakte YouTube bekend te stoppen met dit abonnement.

Zo betaal je véél minder voor YouTube

Wil je YouTube reclamevrij gebruiken? Dan is het afsluiten van een abonnement binnenkort dus de enige optie. YouTube heeft aangekondigd adblockers wereldwijd te gaan verbieden. Het is niet bekend vanaf wanneer je geen adblocker meer kunt gebruiken, maar het lijkt erop dat YouTube al snel maatregels gaat treffen. Hierdoor kun je binnenkort dus geen video’s meer bekijken met een adblocker.

Als je het maandelijkse bedrag voor een abonnement op YouTube te hoog vindt, is er gelukkig ook een manier om véél minder te betalen voor YouTube Premium. Daarvoor heb je wel een VPN en creditcard nodig. Benieuwd hoe je zo’n goedkoop abonnement afsluit? Lees dan hier hoe je maar liefst 86 procent korting krijgt op jouw YouTube-abonnement!

