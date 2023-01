Zo slecht is het activeringsslot van je iPhone, iPad en Mac voor het milieu

Apple is groot voorstander van recyclen, maar door het activeringsslot wordt een iPhone, iPad of Mac toch vaak weggegooid. Wat is de reden?

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple voert activeringsslot in

Apple introduceerde in iOS 7 het activeringsslot voor je iPhone, iPad of Mac. Met dit slot wilde het bedrijf diefstal tegengaan. Apple devices waren namelijk erg aantrekkelijk voor de zwarte markt destijds: het zijn kleine – dus makkelijk te stelen – én dure apparaten. Vanaf iOS 7 is Apple daarom het doorverkopen van gestolen Apple devices moeilijker gaan maken.

Lees ook: Diefstal iPhones daalt dankzij activeringsslot

Wanneer het activeringsslot is ingeschakeld, moet er een Apple ID en wachtwoord worden ingevoerd voordat je device uitgeschakeld, gewist en opnieuw geactiveerd en gebruikt kan worden. Ook als je zelf je toestel op afstand wist, kan niemand het opnieuw activeren zonder jouw toestemming.

Activeringsslot blokkeert oude devices

Juist dit is nu een probleem: oude Apple devices kunnen door dit activeringsslot niet meer gebruikt worden. Als je je oude device verkoopt of weggeeft, moet het activeringsslot namelijk worden uitgeschakeld. Anders is het voor de andere partij niet mogelijk om het toestel opnieuw in te stellen.

Dit probleem is het grootst bij bedrijven die eens in de zoveel jaar de MacBooks van medewerkers vervangen. Deze MacBooks worden vaak afgegeven aan winkels of bedrijven, zodat ze daarna weer als refurbished verkocht kunnen worden. Dit is echter onmogelijk door het activeringsslot, waardoor veel MacBooks en iPhones alsnog worden weggegooid. Ontzettend slecht voor het milieu natuurlijk.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Oplossing: activeringscode uitschakelen bij resetten

In macOS Monterey is Apple met een oplossing voor dit probleem gekomen: je krijgt dan de optie om de activeringscode uit te schakelen als je de Mac reset. Je moet dan tijdens het resetten de activeringscode invoeren. Hierdoor is het niet meer nodig om de code nog in te voeren bij het herstarten van de laptop.

Lees ook: Met iOS 16.3 is je iCloud pas écht veilig, mits je deze optie activeert

In praktijk gebeurt dit echter maar weinig, zeker bij Macs en iPhones die in het bedrijfsleven gebruikt worden. Medewerkers vergeten de activeringscode uit te schakelen, waardoor de devices alsnog onbruikbaar zijn. Het is onduidelijk hoeveel toestellen hierdoor onbruikbaar zijn, maar het gaat waarschijnlijk om wereldwijd flinke aantallen. Hierdoor worden ook goede MacBooks en iPhones vaak weggegooid.

Mail versturen voor het resetten

Het is nu aan Apple om dit probleem op te lossen, zodat er niet zoveel toestellen onnodig vernietigd worden. Dat is bijvoorbeeld mogelijk door de oude eigenaar een mail te sturen als iemand probeert een iPhone te resetten en te maken krijgt met het activeringsslot. De eigenaar kan dan akkoord gaan als de iPhone, iPad of Mac inderdaad verkocht of weggegeven is.

Het is te hopen dat Apple aan een oplossing voor het probleem werkt, want het is natuurlijk zonde dat er zoveel goede toestellen worden weggegooid. De activeringscode werkt zonder twijfel goed tegen diefstal, maar moet met toestemming van de oude eigenaar te omzeilen zijn. Wil jij je device verkopen? Lees hier hoe je het toestel het beste kan verkopen of inruilen.

Wil je altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!