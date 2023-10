Deze Action smartwatch kan meer dan jouw Apple Watch

Wil je een smartwatch maar vind je ze véél te duur? Goed nieuws! De Action smartwatch is betaalbaar en kan zelfs meer dan sommige Apple Watches.

Action smartwatch: beter dan sommige Apple Watches

Het klinkt vreemd: een Action smartwatch die beter is dan sommige Apple Watches. En toch is het zo. Wanneer je een oudere Apple Watch hebt, bijvoorbeeld een Apple Watch Series 6, dan mis je functies die wel op deze Action smartwatch zitten.

Zo heeft deze Action smartwatch een lichaamstemperatuurmeter en kan hij ook je menstruatiecyclus bijhouden, een functie die pas vanaf de Apple Watch Series 8 beschikbaar is.

Functies

Maar hij kan uiteraard veel meer. Hij houdt realtime je hartslag en je stappen bij. Ook checkt hij je calorieverbranding en helpt hij je jouw fitnessdoelen te behalen. Berichten, gesprekken en agenda-afspraken krijg je allemaal rechtstreeks op de smartwatch te zien. Maar hij moet uiteraard wel verbonden zijn met je iPhone.

Scherm

Het scherm is 1,7 inch en dat is net zo groot als de 41mm Apple Watch Series 9. Het is echter een ips-scherm en niet een oled-scherm zoals bij de Apple Watch het geval is. Een oled-scherm is vaak net wat helderder, energiezuiniger en de kleuren zijn mooier.

Waterdicht

De Action smartwatch heeft daarnaast een iP68 en ATM5-certificering. Hierdoor is hij bestand tegen regen, zweet én kun je er zelfs mee zwemmen. Een ander voordeel is dat je deze smartwatch niet alleen op je iPhone kunt gebruiken. Hij werkt namelijk ook op Android. En dat is natuurlijk mooi meegenomen.

Batterijduur

Ook nog even belangrijk om te weten: het slimme horloge van de Action heeft een accu van 200 mAh. Dat is wel iets minder dan die in de Apple Watch. De Apple Watch Series 9 heeft een batterij van 308 mAh. Je moet de Action smartwatch dus wat vaker opladen. Dat doe je door hem op de meegeleverde lader te leggen.

Prijs

Het grootste voordeel is natuurlijk de prijs. Deze smartwatch van de Action kost slechts 29,95 euro, een fractie van de prijs van een Apple Watch. De nieuwste Apple Watch (de Series 9) kost 449 euro bij Apple (maar voor de beste prijs moet je even onze Apple Watch Series 9-prijsvergelijker checken). Houd er wel rekening mee, dat bij de Action smartwatch nog verzendkosten bijkomen à 4,99 euro.

Apple Watch Series 9 prijzen vergelijken Nieuw € 429,- Bekijk beste prijs

Wil je op de hoogte blijven van al het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.