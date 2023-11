Action AirTag: deze smart finder kost nog geen 5 euro!

Goedkope AirTags springen de laatste tijd als paddenstoelen uit de grond, maar deze Action AirTag spant de kroon!

Action AirTag: smart finder

Een Apple AirTag koop je doorgaans voor zo’n 35 euro, of iets minder als je er meerdere tegelijk koopt. Bij de Action koop je deze week voor dat bedrag maar liefst zeven AirTags, oftewel smart finders!

Deze Action AirTag kost je namelijk slechts 4,94 euro! De Fresh ‘n Rebel smart finder is weliswaar iets groter en iets dikker dan een Apple AirTag, maar qua functionaliteit is er niet veel verschil. Bovendien zijn ze verkrijgbaar in zwart, groen, paars en wit – zolang de voorraad strekt.

Ondersteuning voor ‘Zoek mijn’

De Action AirTag kan een geluid afspelen, maar ondersteunt daarnaast ook de functie ‘Zoek mijn’ op je iPhone of andere Apple-apparaten. De functie ‘Zoek in de buurt’ wordt niet ondersteund, maar dat is in de praktijk niet zo’n probleem.

De Action AirTag werkt op een CR2032 batterij die wordt meegeleverd. Dat is dezelfde batterij die ook in Apple AirTags wordt gebruikt, dus de batterijduur zal vergelijkbaar zijn. Je krijgt er ook een sleutelring met kettinkje bij, voor gebruik aan een sleutelbos.

Action weekactie

De Action AirTag is tot en met 28 november verkrijgbaar voor 4,94 euro. Of de Fresh ‘n Rebel smart finder daarna helemaal verdwijnt of misschien alleen maar duurder wordt, is momenteel niet duidelijk. Online bestellen kan helaas niet, dus sla snel je slag bij de dichtstbijzijnde Action!

AirTag kopen

Wil je liever niet naar de Action voor een goedkope AirTag? Bij de Kruidvat koop je een Smart Finder voor 9,99 euro. Dat is ook nog altijd erg goedkoop en bovendien kun je die ook online bestellen. Maar misschien wil je gewoon een echte AirTag van Apple. Bekijk dan onderstaande deal voor de beste aanbieding!

