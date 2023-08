Action AirPods zijn belachelijk goedkoop, maar hoe goed zijn ze?

De AirPods van Apple zijn razend populair, maar met een behoorlijk flink prijskaartje zijn ze niet voor iedereen weggelegd. Wil je echt zo min mogelijk uitgeven, dan scoor je nu deze AirPods van de Action!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit zijn de Action AirPods

De Action AirPods heten natuurlijk geen AirPods (ook al heeft de fabrikant er wel goed naar gekeken), maar gewoon draadloze oortjes. Volledig: Fresh ’n Rebel draadloze oortjes. En je koopt ze momenteel bij de Action voor maar 14,95 euro! Dat is belachelijk goedkoop, dus de vraag rijst of je er wel iets aan hebt of dat het alsnog weggegooid geld is. Dat lees je in dit artikel.

Qua functionaliteit valt er in elk geval niet veel te klagen. Om te beginnen werken de Action AirPods met Bluetooth 5.1, wat zelfs beter is dan versie 5.0 die de Apple AirPods 2 nog gebruiken. Daarnaast zijn ze voorzien van touch-bediening, iets wat we bij Apple pas bij AirPods Pro 2 tegenkomen. En dan kun je ook nog eens kiezen uit 5 verschillende trendy kleuren!

Action AirPods: dit mag je verwachten

Zijn de Fresh ‘n Rebel draadloze oortjes volledig opgeladen, dan kun je er zo’n 4 uur lang muziek mee luisteren, een uurtje korter dan met de Apple AirPods 2. Zijn ze eenmaal leeg, dan laad je ze in de meegeleverde case in slechts 1,5 uur weer volledig op. Met de oplaadcase kom je dus op een totale batterijduur van 24 uur.

Tot dusver is er dus eigenlijk helemaal niks mis met deze Action AirPods. Alleen komen we nu bij een van de belangrijkste onderdelen van draadloze oordopjes en dat is de geluidskwaliteit. In vergelijking met welke versie Apple AirPods dan ook, is die natuurlijk minder goed. Dat is ook wel logisch, want het enorme prijsverschil moet natuurlijk ergens vandaan komen. Noise-cancelling hebben de Action AirPods om die reden dus ook niet.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Veel waar voor heel weinig geld

Dit wil echter niet zeggen dat de Action AirPods weggegooid geld zijn. Ook al is het geluid niet optimaal, toch zijn de oortjes zeker wel bruikbaar. En als je bijvoorbeeld veel naar podcasts en luisterboeken luistert, is die kwaliteit ook wat minder belangrijk dan wanneer je alleen maar muziek luistert. Draadloze oortjes voor 14,95 euro is wat dat betreft dus zeker geen slechte deal!

Toch liever échte AirPods kopen?

Wil je liever ‘the real deal’ dan de Action AirPods, dan koop je het beste de Apple AirPods 3. Dat zijn de beste Apple AirPods zonder noise-cancelling. Hieronder vind je de beste deals!

Apple AirPods 3 prijzen vergelijken Nieuw € 174,95 Bekijk beste prijs

Wil je altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws over Apple? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!