iPhone 15 Pro: wordt de actieknop een teleurstelling?

De iPhone 15 Pro (Max) krijgt naar verluidt een nieuwe actieknop, maar het blijft de vraag hoe vaak je de button gaat gebruiken. Wordt de actieknop een teleurstelling?

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nieuwe actieknop bij de iPhone 15 Pro

Gisteren kondigde Apple het officieel aan: op dinsdag 12 september wordt de iPhone 15 onthuld. De iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max krijgen naar verluidt een nieuwe actieknop. Deze knop komt dan in plaats van de mute-knop, die we al jaren terugvinden aan de zijkant van de iPhone. Eerder zagen we al een soortgelijke knop bij de Apple Watch Ultra.

Lees ook: Wat presenteert Apple nog naast de iPhone 15? Dit kun je verwachten

Je kunt bij de iPhone 15 straks zelf bepalen welke actie er wordt uitgevoerd als je de knop indrukt. Zo hoef je de iPhone niet meer te ontgrendelen en naar een bepaalde app te gaan. In plaats daarvan voer je de actie uit met één druk op de knop. Toch blijft het de vraag hoe vaak je deze nieuwe actieknop daadwerkelijk gaat gebruiken. Wordt dé nieuwe feature van de iPhone 15 Pro (Max) een teleurstelling?

Afhankelijk van de functies van de actieknop

Of je de nieuwe actieknop van de iPhone 15 Pro echt gaat gebruiken, is natuurlijk afhankelijk van de functies die je aan de button kunt geven. Zo blijkt dat de actieknop bij de Apple Watch Ultra in praktijk niet enorm vaak wordt gebruikt. Bij de Ultra kun je met de button bijvoorbeeld een work-out of de stopwatch starten. Je blijft beperkt tot één van de zeven functies die Apple heeft toegevoegd.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit aanbod is bij de actieknop van de iPhone 15 Pro vermoedelijk groter, want een code in iOS 17 heeft al een aantal functies van de knop verklapt. Het wordt met de knop mogelijk om de zaklamp aan- en uit te zetten en om de camera te openen. Ook kunnen verschillende toegankelijkheidsfuncties worden geactiveerd, zoals VoiceOver en Zoom. Lees hier alle functies die de knop vermoedelijk krijgt.

Het lijkt er dus op dat de actieknop van de iPhone 15 Pro meer én andere functies krijgt dan we eerder al bij de Apple Watch Ultra zagen. Toch zijn dit geen handelingen die je enorm vaak uitvoert, het openen van de camera gebeurt misschien nog het meest. Het is daarom te hopen dat je straks de keuze hebt uit meer taken om aan de knop te koppelen, zodat de actieknop echt van toegevoegde waarde is.

Meer weten over de iPhone 15

Het blijft nog even afwachten welke functies je kunt uitvoeren met de actieknop. In het beste geval bepaal je volledig zelf wat er gebeurt als je op de button drukt, zo is het bijvoorbeeld handig als je met een druk op de actieknop direct WhatsApp opent. Ook een handige optie: de actieknop krijgt bij iedere app een aparte functie, die het gebruik van de applicatie net iets makkelijker maakt.

Lees ook: Zien: is dit de vervanger van het leren hoesje bij de iPhone 15?

Er zijn in ieder geval genoeg mogelijkheden om de actieknop tot een groter succes te maken dan bij de Apple Watch Ultra het geval is. We hoeven niet lang meer te wachten op de onthulling van de iPhone 15 met de nieuwe actieknop, want over twee weken is het iPhone-event al. Wil je alvast meer weten over de nieuwe iPhones? We hebben hier alle geruchten over de iPhone 15 en over de iPhone 15 Pro Max voor je onder elkaar gezet!

Wil je altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de iPhone 15? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!