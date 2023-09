Actieknop iPhone 15 Pro (Max): dit zijn de functies van de nieuwe feature

Apple heeft de iPhone 15 Pro (Max) aangekondigd, de eerste iPhone mét een actieknop. Dit zijn alle functies van de nieuwe feature!

Nieuwe actieknop geïntroduceerd

We weten eindelijk alles over de nieuwe iPhone van dit jaar, want Apple heeft de iPhone 15 officieel aangekondigd. Er komt een aantal toffe functies naar de iPhone 15, waaronder een compleet nieuwe actieknop. De nieuwe button vervangt de mute-knop, de schakelaar die we al jaren terugvinden boven de volumeknoppen van de iPhone. Apple neemt definitief afscheid van deze schakelaar bij de iPhone 15 Pro.

In plaats daarvan heeft de iPhone 15 Pro (Max) een actieknop. Een soortgelijke button zagen we eerder al bij de Apple Watch Ultra en komt nu voor het eerst naar de iPhone. Je kunt bij de nieuwe iPhone zelf bepalen welke actie er wordt uitgevoerd als je de knop indrukt. Zo hoef je de iPhone niet meer te ontgrendelen en naar een bepaalde app te gaan. Apple heeft nu eindelijk alle functies van de nieuwe feature onthuld.

Zo werkt de actieknop van de iPhone 15 Pro

Bij de iPhone 15 Pro (Max) kun je dus zelf instellen wat er gebeurt als je op de actieknop drukt. Je kunt uit een bepaald aantal acties kiezen, die vooraf door Apple zijn geslecteerd. Dit is hetzelfde als bij de Apple Watch Ultra (2), maar bij de iPhone 15 kun je andere functies aan de knop toevoegen. Dat zijn de volgende:

Geluid uit

Focus

Camera

Zaklamp

Dictafoon

Vertaal

Vergrootglas

Opdrachten

Toegankelijkheid

Je bent bij de actieknop van de iPhone 15 Pro (Max) dus beperkt tot deze negen functies. Toch is dit niet helemaal zo, want via shortcuts in Opdrachten is er waarschijnlijk nog veel meer mogelijk met de nieuwe knop. Hiervoor moet je dan wel de shortcut downloaden op je iPhone, binnenkort verschijnen er vermoedelijk handige nieuwe taken voor de actieknop in de Opdrachten-app.

Dit is wanneer de nieuwe iPhone verschijnt

Om de functie uit te voeren moet je de actieknop even ingedrukt houden. Zo probeert Apple te voorkomen dat je de knop per ongeluk activeert. Eerdere geruchten voorspelden dat de button met Haptic Touch zou werken en geen fysieke knop zou zijn. Dit blijkt nu niet te kloppen, want je kunt de actieknop wél indrukken. De nieuwe button werkt hierdoor hetzelfde als de volumeknoppen.

Het is overigens goed mogelijk dat er later meer functies naar de actieknop komen, zo is de vertaalfunctie ook pas later beschikbaar op de iPhone 15 Pro (Max). Ben je enthousiast over de nieuwe knop en wil je meer weten over de iPhone 15? Lees dan hier alles over de reeks nieuwe iPhones van dit jaar. Heb je het Apple-event gisteravond gemist? Bekijk dan hier wat Apple heeft aangekondigd tijdens het iPhone 15-event!

