ACM geeft Apple nieuwe boete om onredelijke eisen datingapps

De Nederlandse Autoriteit Consument en Markt, de ACM, heeft Apple opnieuw een boete van 5 miljoen euro gegeven. De toezichthouder vindt dat het bedrijf onredelijke eisen stelt aan datingapps die een eigen betaalsysteem willen gebruiken.

ACM geeft Apple opnieuw boete van 5 miljoen

De ACM heeft Apple opnieuw een boete van 5 miljoen euro gegeven, waardoor de teller inmiddels op 20 miljoen staat. De waakhond bepaalde in januari dat de techreus datingapps moet toestaan om alternatieve betaalsystemen te gebruiken buiten de App Store om.

Apple leek gehoor te geven aan de eis, maar de ACM blijft ontevreden over de manier waarop het bedrijf er invulling aan geeft. “De aangepaste voorwaarden die Apple stelt aan datingapp-aanbieders zijn onredelijk en werpen een onnodige drempel op”, staat te lezen in een nieuwe publicatie van de toezichthouder.

Het belangrijkste bezwaar is dat datingapps een heel nieuwe versie van hun app moeten maken. Ze kunnen de bestaande versie dus niet even simpel aanpassen en deze uploaden in de App Store. Daardoor moeten de apps hoge kosten maken om een eigen betaalsysteem te kunnen gebruiken. Ook voor gebruikers is deze werkwijze nadelig. Die moeten de app dan opnieuw downloaden.

Of apps er veel mee opschieten als ze hun eigen betaalsysteem kunnen gebruiken, is overigens zeer de vraag. Apple eist hoe dan ook 27 procent commissie. Voor betalingen via de App Store is dat vaak 30 procent.

Oorlogskas van Apple is erg diep

Het heeft er inmiddels alle schijn van dat Apple deze zaak niet erg serieus neemt. De ACM kan de boete nog verder laten oplopen, maar er zit wel een maximum aan van 50 miljoen euro. Een schijntje voor een bedrijf dat elke maand miljarden omzet.

Apple gaat overigens in beroep tegen het besluit van de ACM. De techgigant zegt veel geld geïnvesteerd te hebben in zijn digitale omgeving en vindt dat daar een vergoeding tegenover mag staan.

