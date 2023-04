‘iPhone 15 (Plus) krijgt een andere achterkant én een nieuwe kleur’

De iPhone 15 (Plus) krijgt dezelfde luxe achterkant als de iPhone 14 Pro (Max). Daarnaast komt er een nieuwe kleur aan, maar welke wordt het?

iPhone 15 krijgt nieuwe achterkant

De iPhone 15 (Plus) krijgt volgens de laatste geruchten dezelfde achterkant als de iPhone 14 Pro (Max). Waar de reguliere iPhone 14 nog een glanzende behuizing van glas had, krijgt de iPhone 15 (Plus) dezelfde matte behuizing zoals we die kennen van de iPhone 14 Pro (Max). De glimmende behuizing van de iPhone 14 zien we waarschijnlijk niet meer terug in de iPhone 15-reeks.

De reguliere iPhone 15 en de iPhone 15 Plus voelen door dit nieuwe materiaal een stuk luxer aan. De telefoons lijken dan qua design enorm op de iPhone 14 Pro en de iPhone 14 Pro Max, zeker nu het Dynamic Island ook naar de reguliere iPhones komt. Ook van binnen lijkt de iPhone 15 op de iPhone 14 Pro, want de nieuwe iPhone 15 krijgt waarschijnlijk dezelfde A16-chip.

Nieuwe kleuren iPhone 15 en iPhone 15 Pro

Als we de geruchten moeten geloven, verschilt de kleur van de behuizing van de iPhone 15 wél van de iPhone 14 Pro. De iPhone 14 Pro (Max) is in een dieppaarse kleur te krijgen, de iPhone 15 krijgt een compleet andere kleur. De iPhone 15 kan je straks kopen in cyaan, een blauwgroene kleur. Deze kleur lijkt naar verluidt op de groentint van de iPhone 12.

De iPhone 15 Pro krijgt er eveneens een nieuwe kleur bij. Volgens de laatste geruchten is deze speciale kleur bij de iPhone 15 Pro een donkerrode kleur, een soort bordeauxrood. De iPhone 15 Pro komt daarnaast waarschijnlijk ook uit in de kleuren zilver en spacezwart, net als de iPhone 14 Pro. Of de iPhone 15 Pro eveneens een gouden uitvoering krijgt, is nog niet duidelijk.

iPhone 15 Pro krijgt nieuwe behuizing

Dat de behuizing van de iPhone 14 Pro naar de reguliere iPhone 15 komt, wijst er mogelijk op dat de iPhone 15 Pro eveneens een compleet nieuwe behuizing krijgt. Het gerucht gaat namelijk dat de iPhone 15 Pro-modellen van dit jaar de eerste iPhones zijn met een behuizing van titanium. Daarmee komt er een einde aan het tijdperk van roestvrij staal, dat begon met de iPhone X uit 2017.

Verschillende bronnen hebben inmiddels gezegd dat de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max een nieuw titanium ontwerp krijgen. Het werd onder meer gemeld door Apple-leaker ShrimpApplePro. Ook Apple-analist Jeff Pu van Haitong International Tech Research bevestigde dit gerucht. Op die manier kan Apple alsnog een duidelijk onderscheid maken tussen de behuizing van de iPhone 15 en de iPhone 15 Pro.

Alle geruchten over de nieuwe iPhone onder elkaar

Ben je enthousiast over de nieuwe kleuren en wil jij meer weten over de iPhone 15? We hebben eerder alle geruchten over de iPhone 15 bij elkaar gezet, evenals alles wat we tot nu toe weten over de iPhone 15 Pro (Max). Ben je nieuwsgierig hoe duur de iPhone 15 Pro gaat worden? Check dan de prijs van de mogelijk duurste iPhone ooit.

