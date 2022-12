EU-wetsvoorstel: ‘Batterij in iPhone moet je zelf kunnen vervangen’

Volgens een nieuw wetsvoorstel van de EU moet de batterij in je iPhone gemakkelijk zelf te vervangen zijn. iPhoned legt uit wat dat inhoudt en of het kans maakt om werkelijkheid te worden.

iPhone-batterij zelf vervangen

De EU heeft al ervoor gezorgd dat de iPhone binnenkort usb-c krijgt en dat de NFC-chip door derden mag worden gebruikt. Nu is de batterij van je iPhone aan de beurt. In een recent ingediend wetsvoorstel is sprake van een ‘gemakkelijk zelf te vervangen batterij in smartphones’.

De EU wil de elektronicaproducenten verplichten om hun apparaten zo te designen dat het zelfs voor leken gemakkelijk is om de accu te vervangen. In andere woorden: er moet een makkelijk te vervangen accu in komen, net zoals vroeger bij de Nokias. Toen haalde je gewoon de achterkant van je telefoon eraf, klikte je de accu eruit, en ging je hem vervangen door een ‘verse’.

Apple’s positie

Apple zal hier niet bepaald blij mee zijn. Hoe cool en praktisch het ook zou zijn om accu’s gemakkelijk vervangbaar te maken – het vereist wel compleet andere designs die mogelijk lomper zijn, met een kleinere accu en minder waterdichtheid. Tegenwoordig zijn de iPhones zo ontworpen dat elke vrije kubieke centimeter in beslag wordt genomen door de batterij. Dat zal dan op die manier niet meer kunnen.

Anderzijds zou zo’n vaste regel ook juist weer voor innovatie kunnen zorgen. Laat Apple het maar uitvogelen hoe de iPhone net zo chic houdt, maar dan mét een verwisselbare accu.

Gaat het echt gebeuren?

Vooralsnog gaat het hierbij dus om een wetsvoorstel en het is ook nog niet duidelijk of en, zo ja, wanneer het daadwerkelijk ingevoerd gaat worden. Het zal in ieder geval nog niet gelden voor de iPhone 15.

Apple’s beste argument tegen dit voorstel zal overigens het recent ingevoerde ‘Self Service Repair Program’ zijn. Hiermee kun je bij Apple zelf onderdelen bestellen om je iPhone te repareren. Of bijvoorbeeld de accu vervangen.

