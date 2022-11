Accutest iPhone 14 Pro Max vs Pixel 7 Pro: blijft Apple beter?

De accu van de iPhone 14 Pro Max houdt het behoorlijk lang vol. Maar is de accu ook beter dan die van de Pixel 7 Pro?

iPhone 14 Pro Max vs Google Pixel 7 Pro: welke accu is beter?

Wanneer je de accu van de iPhone 14 Pro Max naast die van de Google Pixel 7 Pro zet, denk je misschien dat de smartphone van Google makkelijk moet kunnen winnen. De accu van Googles vlaggenschip is immers een stuk krachtiger dan die van de Apple iPhone 14 Pro Max.

Zo heeft de Pixel 7 Pro een flinke accu van 5000 mAH. Dit in tegenstelling tot die van de iPhone met 4,323 mAH. Beide smartphones hebben overigens een vergelijkbaar display van 6,7 inch en variabele refreshrates (dit noemt Apple pro-motion).

Toch is de Tensor G2-chip van met Android 13 geen match tegen de A16-chip in iOS 16.1. Het YouTube-kanaal PhoneBuff heeft de accu van beide smartphones in verschillende tests tegenover elkaar gezet. En in allemaal kwam de iPhone als winnaar uit de bus. Bekijk de hele test in bovenstaande video.

Het verschil is zelfs zo groot dat de iPhone 14 Pro Max na alle tests nog zo’n 21 procent van de acculading over had. Volgens het YouTube-kanaal kun je daarmee nog zo’n 3,5 uur tekstberichten sturen of meer dan 4 uur lang Instagram gebruiken.

De iPhone 14 Pro Max hield het in totaal 27 uur en 44 minuten vol. De Google Pixel 7 Pro moest na 25 uur en 41 minuten de handdoek in de ring gooien. Geen onaardige tijd, maar met de iPhone houd je het langer uit op één acculading.

