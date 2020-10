‘Accu iPhone 12 (Pro) gaat twee uur minder lang mee bij gebruik 5G’

De iPhone 12 en iPhone 12 Pro zijn de eerste smartphones van Apple die over 5G beschikken. De accu blijkt bij gebruik van dit nieuwe netwerk wel veel sneller leeg te raken. 5G snoept liefst maar twee uur van de batterijduur af.

‘5G trekt accu iPhone 12 twee uur sneller leeg’

Tom’s guide heeft de iPhone 12 en de iPhone 12 Pro alvast aan een batterijtest onderworpen. Daarbij openen de telefoons iedere dertig seconden een nieuwe webpagina tot de accu leeg is. De resultaten vallen helaas tegen.

Bij gebruik van 5G ging de iPhone 12 8 uur en 25 minuten mee. Toen de telefoon verbinding maakte met 4G hield hij het 10 uur en 23 minuten vol. Een verschil dus van bijna twee uur. Daarmee doet de iPhone 12 het alsnog iets slechter dan de iPhone 11. De batterijduur van dat model bedroeg maar liefst 11 uur en 16 minuten. Dat is uiteraard bij gebruik van 4G, aangezien de iPhone 11 niet over 5G beschikt.

De test van de iPhone 12 Pro liet een soortgelijk beeld zien. De smartphone ging 9 uur en 6 minuten mee bij het gebruik van 5G. Toen er werd geschakeld naar 4G hield de batterij het 11 uur en 24 minuten vol. Dat is zelfs een beter resultaat dan de iPhone 11 Pro, die precies een uur eerder de geest gaf.

5G heeft dus een behoorlijke impact op de accu van de iPhone 12. Dat is opvallend, aangezien Android-telefoons als de OnePlus 8T hier minder last van hebben. Wel levert dat toestel in op batterijduur als je de hogere verversingssnelheid van 120Hz activeert. Daarmee ziet het scherm er soepeler uit en voelt de smartphone sneller aan.

Misschien heeft Apple de iPhone 12 daarom geen 120Hz-scherm gegeven. Daar gingen we lange tijd wel van uit, maar dat was één van de geruchten die uiteindelijk niet bleken te kloppen. In combinatie met 5G zou de accuduur vermoedelijk onacceptabel slecht zijn.

Wel is het goed om te bedenken dat dit maar één test is, die zich bovendien alleen richt op de batterijduur tijdens het browsen. De komende tijd zullen er ongetwijfeld meer tests verschijnen. Pas dan kunnen we een goed beeld vormen van de accuduur van de iPhone 12 en iPhone 12 Pro bij gebruik van 5G. Toekomstige software-updates kunnen de resultaten bovendien verbeteren.

De iPhone 12 is vanaf vrijdag verkrijgbaar

De iPhone 12 en iPhone 12 Pro zijn vanaf vrijdag verkrijgbaar. Als je er vorige week vroeg bij was tenminste. Wie zijn nieuwe iPhone nu pas bestelt, moet vermoedelijk een stuk langer wachten. We houden de actuele levertijden natuurlijk voor je bij.

Meer geïnteresseerd in een iPhone 12 mini of iPhone 12 Pro Max? Dan moet je sowieso nog even geduld hebben. Deze varianten kun je vanaf 6 november bestellen. Een week later krijgen de eerste gelukkigen hun nieuwe smartphone in handen.

