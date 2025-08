WhatsApp wordt véél beter: je hebt binnenkort geen account meer nodig

WhatsApp werkt aan een nieuwe functie, die de applicatie veel beter maakt. Je hebt straks geen account meer nodig om WhatsApp te gebruiken!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

WhatsApp zonder account

Er komt weer een nieuwe functie naar WhatsApp! De berichtendienst brengt regelmatig testversies van de applicatie uit, waarin nieuwe features worden uitgerold voor een beperkt aantal gebruikers. In de nieuwste testversie van WhatsApp is het mogelijk om de berichtendienst te gebruiken, zonder dat je daarvoor een account nodig hebt. Dat is een grote verandering, want zo kun je WhatsApp ook zonder de applicatie gebruiken.

Wil je een gesprek starten met iemand, die geen account op WhatsApp heeft en de app niet heeft geïnstalleerd? Dan kun je binnenkort een link naar een tijdelijk gesprek delen. Dit wordt door WhatsApp een ‘gastgesprek’ genoemd, waarin je berichten kunt sturen naar iemand die zelf geen WhatsApp gebruikt. Voor dit gastgesprek hoeft WhatsApp niet geïnstalleerd te worden, in plaats daarvan wordt de webversie van de berichtendienst gebruikt.

Opties bij het beginnen van een nieuwe chat in de huidige versie van WhatsApp.

Grote beperkingen

Het wordt binnenkort veel gemakkelijker om berichten te sturen naar gebruikers zonder een account op WhatsApp. Helaas gaat dat niet zonder beperkingen, want in de gastgesprekken krijg je geen toegang tot alle functies van WhatsApp. Zo kun je geen foto’s, video’s of gif-bestanden verzenden in het gesprek. Hetzelfde geldt voor spraak- of videoberichten, ook die kun je niet versturen in een gastgesprek.

Andere functies die ontbreken in gastgesprekken zijn video- en spraakoproepen. Wil je iemand bellen via WhatsApp? In dat geval is een account voor WhatsApp dus wel een vereiste. De nieuwe functie is vooral bedoeld voor het verzenden van tekstberichten, zodat je daarvoor geen andere berichtendienst hoeft te gebruiken. Voor alle extra functies van WhatsApp moet er wel een account aangemaakt worden.

Meer over WhatsApp

Aan de gastgesprekken in WhatsApp kunnen maximaal twee personen deelnemen. De nieuwe functie is dus bedoeld voor één-op-ééngesprekken. Gebruikers zonder een account kunnen niet uitgenodigd worden voor een groepsgesprek in WhatsApp. De gastgesprekken zijn end-to-end-versleuteld, net als alle andere gesprekken binnen de berichtendienst. Zo weet je zeker dat je berichten privé blijven, ook bij gastgesprekken.

WhatsApp heeft de nieuwe functie toegevoegd aan een testversie voor Android-gebruikers. Doorgaans volgen nieuwe onderdelen niet veel later in de iOS-versie van WhatsApp. Het is de verwachting dat de gastgesprekken binnen enkele weken tot maanden wordt uitgerold voor alle gebruikers. Je kunt WhatsApp dan altijd gebruiken, zelfs als je geen account hebt. Wil je meer weten over de berichtendienst? Bekijk dan hier meer over WhatsApp: