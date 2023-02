Netflix gaat account delen toch niet verbieden – dit moet je weten

Op de website van Netflix was onlangs te lezen hoe ze het delen van accounts tegen willen gaan. Na flinke kritiek krabbelt de streamingdienst nu toch (enigszins) terug.

Netflix gaat het account delen toch niet verbieden

Vorige week lekte uit dat Netflix het wachtwoord delen moeilijker ging maken. Zo moest je een keer per maand inloggen op je eigen wifi-netwerk, om een film of serie te bekijken. Doe je dit niet, dan zou je de kans lopen om geblokkeerd te worden. Je moet dan een tijdelijke code aanvragen om toch te kunnen kijken.

Deze informatie was te lezen op de website van Netflix. Toen het nieuws eenmaal bekend was, waren veel gebruikers het er niet mee eens. Op Twitter waren er ook veel vragen van mensen die vaak lang van huis weg waren.

Of alle kritiek er nu voor heeft gezorgd heeft dat Netflix de plannen nog eens goed heeft bekeken is niet bekend. Maar Netflix heeft sindsdien de informatie van de website gehaald. Ook hebben ze nu officieel bevestigd dat deze manier om het delen van een Netflix-account tegen te gaan eigenlijk alleen bedoeld was voor de landen Chili, Costa Rica en Peru. Door een vergissing hadden andere landen ook toegang tot deze informatie gekregen.

Wanneer inwoners van deze landen toch het Netflix-account willen delen, kan dat na betaling van 2,99 dollar. Netflix gebruikt het IP-adres, accountgeschiedenis en het apparaat-ID om te checken of een account is ingelogd op de thuislocatie.

Uitstel is geen afstel

Het is nu natuurlijk een kwestie van tijd dat ze de regels ook naar andere landen gaan uitbreiden. Wanneer dat precies gaat gebeuren is niet bekend. Het bedrijf heeft wel gezegd dat het delen van Netflix vanaf 2023 niet meer is toegestaan. Opvallend is hierbij wel dat Netflix in 2017 nog het onderstaande bericht op Twitter publiceerde.

Love is sharing a password. — Netflix (@netflix) March 10, 2017

Andere streamingdiensten

Heb je helemaal geen zin om af te wachten tot Netflix de nieuwe regels voor het account delen overal gaat introduceren? Of ben je nu al klaar met Netflix? Stap dan over naar een andere streamingdienst. Check hieronder een aantal van de bekendste aanbieders:

