Een abonnement voor Apple-apps? Wen er maar aan

Het lijkt erop dat Apple in de toekomst steeds meer van hun eigen apps gaat aanbieden met een abonnement. En dat is best wel even wennen.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Abonnement voor steeds meer apps van Apple

Apple kwam een paar dagen met een verrassing en introduceerde de programma’s Final Cut Pro en Logic Pro als app voor de iPad. Dat was al opvallend op zich, maar ook met de prijs was er iets speciaals aan de hand.

Lees meer: Final Cut Pro en Logic Pro komen naar je iPad – maar niet voor iedereen

Om Final Cut Pro en Logic Pro te gebruiken moet je een abonnement bij Apple afsluiten. De officiële Nederlandse prijzen zijn nog niet bekend, maar waarschijnlijk gaan die rond de 4,99 euro per maand of 49 euro per jaar worden. Je kunt de apps dus niet kopen en je moet dus maandelijks een bedrag aan Apple afstaan.

Apple abonnementsdiensten

Het is natuurlijk niet de eerste keer dat Apple met een abonnement voor een van hun diensten komt. Apple heeft al jaren apps als Apple Music, iCloud+ en nog veel meer verweven met een abonnement. Maar de eerste stappen lijken nu gemaakt om nog meer apps in een abonnementsvorm te gieten.

Maar daar blijft het waarschijnlijk niet bij. Er gaan al langer geruchten dat Apple overweegt om ook de hardware aan een soort abonnement te hangen. Je kunt dan voor een vast bedrag per maand je iPhone bij Apple ‘huren’.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Toch is het abonnement van Final Cut Pro en Logic Pro misschien ook weer niet zo’n heel slecht idee. Het pakket is behoorlijk prijzig en dat weerhoudt veel mensen ervan om de software te kopen. Een klein bedrag per maand kunnen de meeste bezitters van een iPad (Pro) wel missen.

Dit betekent wel dat Apple waarschijnlijk meer apps van een abonnement gaat voorzien in de toekomst. Final Cut Pro en Logic Pro kun je zien als een soort proefballonnetje van Apple waarmee ze het abonnement uitproberen.

Zeker nu Apple straks ook apps en App Store’s van derden toe moet staan van de EU, lopen ze een boel inkomsten mis. Een abonnement zou dat gemis (voor een gedeelte) kunnen goedmaken.

Welke apps in de toekomst nog meer een abonnementsvorm gaan krijgen, weten we nog niet. Maar er zijn genoeg apps die Apple kan gebruiken. Abonnementen? Wen er dus maar aan.